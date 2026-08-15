El Náutico Firrete doma al Eume para volver a ganar su Baixada

Rey y Cruz repitieron victoria en la competición de casa Cedida

Un año más, el Náutico Firrete fue profeta en sus aguas. Con el Eume como aliado, la entidad anfitriona y organizadora de esta LIX Baixada se anotó el triunfo por clubes en una tabla con mucho sabor local, ya que en la segunda posición estuvieron sus vecinos del KDM Cabanas, con el Portonovo en el lugar de bronce de esta prestigiosa prueba.

Una victoria cimentada en los triunfos de los veteranos Santiago Cruz y Antón Rey que, una vez más y mostrando su conocimiento del escenario, se embolsaron el triunfo en K-2 sénior. Una primera plaza que también logró su compañera Jana Fuentes, en su caso en C-1 sénior. Estos nombres fueron puntas de lanza de una brillante delegación local en la que asimismo destacaron Valentín y Mateo López Anca –KDM–, terceros en el cajón encabezado por Cruz y Rey tras doce kilómetros.

Por su parte, el medallista internacional local Miguel Soro fue plata en C-1 sénior en este descenso de 7.000 metros. La misma distancia tras la que el cadete eumés Iker Piñeiro concluyó tercero. Valeria Romero y Alba Bueno, Nuria Romero y Ramón Fernández –Cidade de Lugo–, Jesús Rodríguez –O Barco–, Ester Liñares –Cambre– y Adrián Pose –As Torres– fueron los otros ganadores en esta emocionante jornada en el Eume.