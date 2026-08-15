El diez de la "Santa Olalla" de Ares en Pasaia no sirve para mantenerse fuera del pozo

A los aresanos les toca sufrir hasta las últimas regatas Aitor Arrizabalaga

No fue un mal resultado en absoluto el cosechado por la “Santa Olalla” de Ares en la regata disputada en Pasaia, con un décimo lugar. Una V CMO Valves y cuadragésimo primera edición de la bandera dirimida en formato contrarreloj y con un trazado “mixto”. Una salidas que comenzaron con Chapela en su condición de colista y a la que siguió, un minuto después, la embarcación de los de Pendo. San Juan y Santurtzi completaron el grupo de cuatro de estas primeras traineras que, en esta ocasión, sólo tenían que realizar una ciaboga, al disputarse a dos largos.

Con un primer tramo de la cita en aguas más calmas de la ría y otro ya en mar abierto, los de Redondela se mantuvieron durante toda la regata por delante de los aresanos. Si bien las diferencias, cual chicle, se estiraban y encogían en función del lugar por el que estuviesen atravesando los botes.

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Así, pasaban desde casi los diez segundos a los dos. Y aunque la “Santa Olalla”, ya con Loureiro de nuevo en la tripulación, lo intentó hasta el final en la segunda contrarreloj de la campaña –la primera fue en Madrid, aunque con salidas dobles–, Chapela, como señaló posteriormente su patrón Sergio Fernández “estuvimos muy cómodos”.

Ares firmó la segunda posición de esta tanda, con una desventaja de casi siete segundos sobre la “Arealonga” –con la buena noticia de superar a Santurtzi, que de nuevo tuvo problemas con su pica, y a San Juan–. Mucho tiempo y el temor de que otras embarcaciones pudiesen colarse entre ellos y los de Redondela.

Y así fue. Ondarroa firmó un peor registro en la segunda tanda lo que quita aire a la “Santa Olalla” para dárselo a Chapela, que al finalizar esta primera regata del fin de semana duerme rompiendo el empate inicial y con dos puntos más que Ares, a la espera del habitual resurgir de los de la villa los domingo. Este podría darse, a partir de las 12:21 en Getaria, en esta descorazonadora lucha entre compatriotas.