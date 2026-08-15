A Cabana Ferrol gana la primera batalla en Castropol, seguida por Mugardos y Narón

La embarcación mugardesa, en la regata de casa Emilio Cortizas

En la doble jornada que decidirá los puestos finales de la Liga A de traineras, fue el Remo A Cabana Ferrol el primero de los ganadores. La tripulación de la ciudad naval volvió a convertirse en la mejor de las locales, terminando la Bandera Princesa de Asturias, de nuevo y por segundo fin de semana consecutivo, en la sexta plaza, con un tiempo de 21:14.81, a poco más de 53 segundos de un intratable Cabo.

Mugardos y Narón siguieron a los ferrolanos en la séptima y octava plaza. Unas posiciones que hacen que la renta de la “Albatros” sobre el verde bote naronés pase de uno a tres puntos en la séptima posición. El domingo a las 12.00 horas en Boiro se sabrá si A Cabana se mantiene en este lugar y Narón en el octavo, de cara a la disputa del playoff de permanencia con los mejores de la Liga B. Unas regatas asimismo condicionadas por el posible descenso de Ares, Chapela o ambos.