Todo listo para una nueva bajada del Eume

Imagen de archivo de una pasada edición de la Baixada do Eume Cedida

Pontedeume ya está preparado para celebrar una de sus citas más emblemáticas: la Baixada do Eume en Piragua. Concretamente, desde las 17.30 horas, casi doscientos piragüistas pertenecientes a 29 clubes distintos se darán cita en esta quincuagésimo novena edición de una prueba que ofrece un espectáculo sin parangón.

Como ocurrió otros años, habrá un recorrido adaptado en función de la modalidad. Así, los K-1 júnior, cadete, sénior y veterana, así como el C-1 cadete, júnior, sénior y veterano, se enfrentarán a un recorrido de siete kilómetros saliendo desde el agua, mientras que los K-2 sénior y veterano, así como el K-1 sénior y veterano partirán desde tierra y tendrán que realizar doce kilómetros.

Asimismo, el Firrete, club organizador, recomendó tres sitios –el rabión de As Ferrerías y O Cabalo, así como el paseo marítimo– para presenciar esta competición que cada año que pasa congrega a más deportistas y más espectadores.