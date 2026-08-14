Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Remo

Narón y A Cabana se juegan la séptima plaza con una doble jornada muy emocionante

Ambas traineras están separadas por un solo punto

Redacción Ferrol
14/08/2026 22:48
Remo Narón pugna por la séptima plaza con A Cabana
Remo Narón pugna por la séptima plaza con A Cabana
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Después de varias semanas de competición, llegó el momento de prácticamente despedirse de la competición. No en vano, apenas quedan dos banderas de la Liga Galega y otras dos jornadas de ­playoffs, por lo que la emoción estará muy presente tanto en Asturias, con motivo de la celebración de la XXXVIII Bandera Princesa de Asturias (este sábado, a las 18.35 horas) y de la XXVI Bandeira Concello de Boiro (este domingo, a las 12.00 horas). 

En estas dos últimas regatas, tanto Remo Narón como A Cabana Ferrol continuarán con esa lucha por esa séptima plaza, que actualmente ocupa el segundo de los clubes. Ambas entidades están separadas por un solo punto, por lo que tendrán que esforzarse al máximo para conseguir ese objetivo y disponer de una pequeña ventaja en el playoff para mantener la categoría. 

En un mejor lugar está un Club do Mar de Mugardos que, tras una pasado fin de semana algo más flojo que de costumbre, tiene muy complicado asaltar esa quinta plaza que ocupa Bueu-Simei. En la parte alta de la clasificación, Cabo da Cruz tiene asegurado su liderato después de ganar la mayoría de las banderas, mientras que hay una gran pelea por la segunda plaza en la que están inmersos Tirán y Samertolameu. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620