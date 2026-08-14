Narón y A Cabana se juegan la séptima plaza con una doble jornada muy emocionante

Remo Narón pugna por la séptima plaza con A Cabana Daniel Alexandre

Después de varias semanas de competición, llegó el momento de prácticamente despedirse de la competición. No en vano, apenas quedan dos banderas de la Liga Galega y otras dos jornadas de ­playoffs, por lo que la emoción estará muy presente tanto en Asturias, con motivo de la celebración de la XXXVIII Bandera Princesa de Asturias (este sábado, a las 18.35 horas) y de la XXVI Bandeira Concello de Boiro (este domingo, a las 12.00 horas).

En estas dos últimas regatas, tanto Remo Narón como A Cabana Ferrol continuarán con esa lucha por esa séptima plaza, que actualmente ocupa el segundo de los clubes. Ambas entidades están separadas por un solo punto, por lo que tendrán que esforzarse al máximo para conseguir ese objetivo y disponer de una pequeña ventaja en el playoff para mantener la categoría.

En un mejor lugar está un Club do Mar de Mugardos que, tras una pasado fin de semana algo más flojo que de costumbre, tiene muy complicado asaltar esa quinta plaza que ocupa Bueu-Simei. En la parte alta de la clasificación, Cabo da Cruz tiene asegurado su liderato después de ganar la mayoría de las banderas, mientras que hay una gran pelea por la segunda plaza en la que están inmersos Tirán y Samertolameu.