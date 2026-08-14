Ares y Chapela se juegan la vida en Gipuzkoa

El Remo Ares tiene que subir el pistón para no caer a la última plaza Aitor Arrizabalaga/ACT

Pasan las semanas y cada vez quedan menos jornadas para acabar esta nueva temporada de la Eusko Label Liga. Concretamente, apenas quedan siete banderas –excluyendo la doble jornada con la Bandera de la Concha y los playoffs– por disputarse y tanto Remo Ares como Chapela, que ocupan la penúltima y última posición, respectivamente, no pueden fallar. Este fin de semana tienen dos oportunidades clave para intentar meter a alguna embarcación más entre medias, pero tanto San Juan como Santurtzi están a más de doce puntos de distancia.

Con todo, no lo tendrán nada fácil, pues al menos para la regata que disputarán hoy con la XLI Pasaiako Ikurriña (18.16 horas) está previsto un cambio de formato. En lugar de afrontar las tres milla marinas en cuatro largos y tres ciabogas, se encontrarán con un recorrido de dos largos y un viraje, siendo una contrarreloj atípica, aunque ciertamente similar con la Bandera de la Concha.

Esta forma de competir no es la que mejor le viene a los pupilos de Pendo, ya que les exige muchos vatios, pero darán todo en las aguas de Pasaia para mitigar esa posible falta de potencia y así no perder más distancia con sus rivales clasificatorios, especialmente con sus vecinos gallegos, pues ellos demostraron una mayor pericia en estos tipos de escenarios. Por ello, no es de extrañar que Ares se reserve a algunos hombres importantes para la regata de este domingo, la XVII Getariako Ikurriña, en la que podría conseguir algún resultado mejor.

No obstante, lo que está claro es que lo van a dar todo para sumar los máximos puntos posibles y así, por lo menos, seguir fuera del puesto que condena directamente al descenso, mientras que ahora está en la que clasifica para el playoff de permanencia. Sin duda, será un fin de semana de vital importancia para un Remo Ares que va a por todas.