Un San Sadurniño sin límites, sede de su primer internacional 

Cobelo, Regueira, Secundino Garcia, Alberto García y Marcos Blanco, en la presentación de la cita Cedida

En San Sadurniño no conocen los límites, y tampoco se los quieren poner. Con el primer equipo del Aldebarán confirmado para una nueva campaña en Superliga, concello y club dan ahora un paso más para catapultar tanto esta disciplina deportiva como esta comarca.

Se cambia la pista del Municipal por la arena del Mesón A Granxa pero el espectáculo se mantiene, y lo hace ahora con formato internacional en el que será la primera edición de un torneo con nombres llegados de todo el mundo. En colaboración con Deputación y Federación, la próxima semana –en principio 22 y 23– se disputa una cita con afán de continuidad y de crecimiento, puntuable para el ranking nacional y gallego.

“Va a ser el primer torneo que se haga en San Sadurniño a nivel internacional”, añadía visiblemente satisfecho el hombre detrás de este gran salto, el canterano del club Marcos Blanco Couce. “Estamos muy contentos de que vengan parejas de ámbito internacional, pro tour, gente que juega en el circuito mundial y ya nos contactó para venir aquí”, añade. De hecho, hasta el propio Blanco mostró su sorpresa cuando recibió la llamada de la ganadora de la Champions e integrante de la selección turca en los Juegos de Londres 2012, Ozge Kirdar.

Éxito del trabajo previo

“Viene a jugar desde Turquía”, relata el encargado del evento, “y también está la pareja número dos del Circuito Mundial, Francisco Pombeiro y Marcus Borlini”. Nombres importantes que han llamado a la puerta de A Granxa, que, como apunta Blanco, sigue abierta.

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“Ahora contamos con 40 parejas y nos siguen preguntando. Esperamos una cita con bastante afluencia. No queremos poner límite de plazas”, apunta con satisfacción, “podemos ampliar las fases previas, tanto el sábado como el viernes”. Aumentar las fechas de esta gran cita a tres jornadas sería aumentar el éxito que ya está teniendo la primera edición de esta iniciativa. “No nos queremos limitar, esperamos tener 25-30 parejas en cada cuadro, masculino y femenino, y contentísimos”, sentencia el hasta hace poco receptor del Intasa.

Una gran acogida que para Blanco se cimenta en “el proyecto entero, en los torneos que vinimos haciendo, incluso en el 4x4 –disputado el pasado 25 de julio–. Dio tanto reconocimiento a nivel mediático, redes sociales... que la gente de fuera, incluso los profesionales, quieren venir a probar lo que es el concello, el entorno, el ambiente. La gente disfruta”, cuenta Blanco, que señala que “ese ‘feedback’ nos dice que estamos en el camino correcto y hay que seguir en esta dinámica”. Un camino que, como ya señaló el jugador a este diario hace unas semanas, comenzó hace ya varios años y “sino lo intentas, fijo que no sale”. Y por intentarlo en San Sadurniño, que no sea.