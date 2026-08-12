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+Deportes

Pablo Garrido mejora sus cifras en el Estatal sub 18

El del Círculo Ferrolán de Xadrez se desplazó a Ciudad Real para participar en el Campeonato de España

Redacción Ferrol
12/08/2026 14:15
El del Círculo Ferrolán, en la competición estatal
El del Círculo Ferrolán, en la competición estatal
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Los deportistas del Círculo Ferrolán de Xadrez siguen llevando el nombre de la entidad por las citas estatales de base. Tras la prueba sub 16, fue el turno de Pablo Garrido en el Campeonato de España sub 18 de Ciudad Real. Con más de 150 jugadores en liza, el ferrolano finalizó en el lugar 72, con 4,5 puntos, mejorando el puesto 95 con el que partía en el ranking incial.

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