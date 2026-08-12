El Remo Narón abre sus puertas para probar la disciplina

La embarcación naronesa, en una cita de bateles Daniel Alexandre

El Remo Narón abre sus puertas en la jornada del jueves. Todas las personas interesada, mayores de 8 años, pueden acercarse a la disciplina acudiendo a la sede de la entidad, en la Avenida do Mar. Una iniciativa que comenzará a las 10.30 horas y se prolongará hasta la una y media. Para esta actividad no hace falta experiencia previa en este deporte. Más información en las redes del club y en el 618 972 825.