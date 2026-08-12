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+Deportes

El Remo Narón abre sus puertas para probar la disciplina

La actividad se desarrolla en la mañana del jueves desde las 10.30 horas

Redacción Ferrol
12/08/2026 14:12
La embarcación naronesa, en una cita de bateles
La embarcación naronesa, en una cita de bateles
Daniel Alexandre
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El Remo Narón abre sus puertas en la jornada del jueves. Todas las personas interesada, mayores de 8 años, pueden acercarse a la disciplina acudiendo a la sede de la entidad, en la Avenida do Mar. Una iniciativa que comenzará a las 10.30 horas y se prolongará hasta la una y media. Para esta actividad no hace falta experiencia previa en este deporte. Más información en las redes del club y en el 618 972 825.

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