Todo listo en As Pontes para recibir a los mejores del mundo en su gran fiesta del motor

Uno de los participantes de la pasada edición Juan Rey-Cabarcos

El Rallyshow Deputación da Coruña da en su segunda edición un paso más y se convierte en la Festa do Motor das Pontes, que llenará durante todo el fin de semana el circuito de la villa tanto con actividades deportivas como lúdicas.

Con los campeones del mundo de rallys Stig Blomqvist, Miki Biasion, Petter Solberg y Luis Moya como cabezas de cartel, el evento abrirá su programa ya el sábado con la recepción oficial a los pilotos a las 10.00 horas. Media hora después tendrá lugar una exhibición y el reconocimiento del circuito por parte de los deportistas.

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El evento se presentará de manera oficial a las doce en el trazado y a partir de las 13.30 horas habrá una experiencia TRS de pilotaje deportivo, con una selección de personas al volante de un Renault Clio RSR Rally2 con un instructor profesional. A las 16.30 horas serán los entrenamientos libres.

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El domingo, con apertura de puertas a las nueve, se alternarán exhibiciones de carcross, drift y otras disciplinas entre las mangas, con octavos, cuartos, semifinales y final por la tarde, con la pelea por la primera plaza a las 17.45 horas. Habrá asimismo una “fan zone”, un globo aerostático y un circuito de educación viaria con karts a pedales para los más pequeños. El gran fin de fiesta, a las siete, contará con un concierto de Sés, para cerrar dos días de intensa actividad.