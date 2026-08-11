Marcos Casal “sacrifica” la Patrona por la selección española 

Casal, durante una de las mangas en el Nacional de Torrevieja, en el que fue cuarto Cedida

Marcos Casal Iglesias no podrá estar este año en las fiestas de la Patrona. El verano del joven deportista del Remo Cedeira le ha llevado, afortunadamente, a cambiar las aguas del océano Atlántico por las del mar Mediterráneo, sacrificando en esta ocasión los festejos de la villa en estas idas y venidas. El motivo, evidentemente, compensa la ausencia y puede ser todavía mucho mejor.

“El verano esta siendo duro, lejos de casa. Estos días –de fiestas– son muy especiales para mí, con mi familia, pero este año toca pasarlas lejos”, señala Casal que hasta la próxima semana estará concentrado en Los Alcázares, Murcia, con la selección española de beach sprint.

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Será en pocos días cuando en esas aguas pueda certificar su presencia tanto en el Campeonato de Europa de la Línea de la Concepción como en el Mundial de China, así como pelear por una plaza en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Senegal, a la que sólo acudirá un remero juvenil de primer año, con tres nombres en la pelea. Muchos premios en el aire, pero uno ya en su mano, ya que, pase lo que pase, en estas pruebas de selección, el cedeirés ya sabe que competirá en la Copa de la Juventud de Figueira da Foz, en Portugal.

“Los mejores tiempos serán los que vayan al Europeo y al Mundial. Somos seis para cuatro plazas en el masculino y los dos que no se clasifican tienen la Copa, así que tenemos asegurado competir internacionalmente”, relata el remero que esta campaña ha apostado por esta dinámica modalidad de remo y hasta la fecha la apuesta ha salido bien.

Bellas y Casal fueron los únicos gallegos en liza en Torrevieja Cedida

Y con su presencia con la selección española una vez más en lista, Casal quiere más. “Ahora me veo bien. Estoy en buen estado de forma y anímico”, cuenta soportando como puede las altas temperaturas murcianas. Y es que, como bien apunta el remero “la posibilidad siempre está ahí”, en relación a una posible presencia en las dos citadas competiciones. Una “oportunidad que nunca sabes cuándo se va a volver a dar”, como él mismo señala acertadamente y que, sin duda, compensa el mal trago por no poder estar en Cedeira con los suyos.

Chocolate y debut de Lucía Bellas

Una convocatoria que podría llegar tras un mes de julio en el que Casal ya tuvo una concentración previa con la selección estatal sub 19, entre el 13 y el 26 de julio, asimismo en el centro de Los Alcázares.

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El cedeirés pudo regresar a casa unos días para recargar pilas antes de volver a hacer la maleta el día 6 de agosto. De nuevo, el deportista de la villa cruzaba España para aterrizar en Torrevieja, en la Comunitat Valenciana, si bien en esta ocasión no lo hacía solo. Con el Remo Cedeira como único representante gallego, el local y su compañera de club Lucía Bellas participaron en el Campeonato de España de la modalidad.

No era la primera vez para Casal, pero sí para la remera, también juvenil que, asimismo, centró su preparación para esta prueba sobre arena y el agua salada. Un gran concurso de ambos que terminó con la sexta posición de Bellas y con Casal rozando el que hubiese sido su primer podio nacional en su primer año en la categoría.

“Después de la toma de tiempos me tocó una parte del cuadro bastante complicada”, cuenta el cedeirés, “entonces en los cuartos y en las semis me tocó hacer las regatas a tope –se hacen una a continuación de la otra, sin descanso– y llegué a la final prácticamente sin gasolina”. Casal peleó en esa final B por conseguir la medalla de bronce nacional con Miguel Ángel Hernández –RCR Alicante–, a la postre tercero, con el de la villa en cuarto lugar.

La posibilidad de ir está ahí. Es una oportunidad que nunca sabes cuando volverá

“No es un mal resultado para ser juvenil de primer año, estoy bastante contento con el rendimiento –que le permitió, además, acceder a esta concentración clasificatoria–”, subrayaba el local, que asimismo destaca el aumento de nivel de esta modalidad, con su condición de olímpica de fondo. “La gente se está especializando bastante. Pero, bueno, nosotros también estamos ahí preparándonos”, sentencia el del Remo Cedeira.

Una preparación que, con el buen criterio de su técnico Chema Hermida, ha llevado en este caso a Casal de debutar hace poco más de un año – “y casi sin preparación”, comenta– en este beach sprint a estar en la pelea por acudir con la se­lección española a las citadas pruebas internacionales. En Cedeira han visto la oportunidad y, pase lo que pase la próxima semana, Casal está ya disfrutando de una modalidad que puede dar muchas alegrías a la comarca.