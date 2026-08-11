Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La naronesa Lucía Piñón, la mejor en el Campeonato Gallego sprint

Carlos Bautista, Juantxi Orozco y Álvaro García subieron también al cajón en sub 23 y veteranos en Lugo

Redacción Ferrol
11/08/2026 20:52
Piñón, con sus galardones en lo más alto del podio lucense
Piñón, con sus galardones en lo más alto del podio lucense
Fegatri
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El XXXVII Triatlón do Miño de Lugo se convirtió en esta ocasión en Campeonato Autonómico en distancia sprint. Una competición en la que la delegación comarcal, conformada por nombres del Triatlón Ferrol, Delikia, Delikia Cedeira y Náutico de Narón se embolsó cuatro medallas. 

Con casi 250 nombres inscritos, la naronesa Lucía Piñón Pereira –Delikia– fue la mejor en la carrera femenina, parando el cronómetro en 1h.07:49, logrando tanto el oro absoluto como el sub 23. Un triunfo muy peleado, ya que la local tuvo en Uxía Campos y Ana María Santiso a dos grandes rivales, que terminaron finalmente a diez y 25 segundos, respectivamente, de distancia.

Álvaro García, del Triatlón Ferrol, fue el mejor en veteranos 2
Álvaro García, del Triatlón Ferrol, fue el mejor en veteranos 2
Juanlu Pedrosa

El resto de metales llegaron en la competición masculina, con Carlos Bautista Bugarín –Náutico de Narón– ocupando la sexta plaza en la general y firmando el bronce sub 23 en Lugo. Mientras, Marcos Ruiz –Triatlón Ferrol– finalizó asimismo en el “top 10”, siendo octavo, con sus compañeros Juantxi Orozco y Álvaro García colgándose la plata en veteranos 2 y el oro en el grupo 3 de esta franja de edad. En la tabla por equipos, la entidad ferrolana finalizó octava –puntuando Ruiz, Orozco y Antonio Souto– y la naronesa, novena –con Bautista, Iván Rubio y Krisztofer Rubio–.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620