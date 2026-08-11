La naronesa Lucía Piñón, la mejor en el Campeonato Gallego sprint
Carlos Bautista, Juantxi Orozco y Álvaro García subieron también al cajón en sub 23 y veteranos en Lugo
El XXXVII Triatlón do Miño de Lugo se convirtió en esta ocasión en Campeonato Autonómico en distancia sprint. Una competición en la que la delegación comarcal, conformada por nombres del Triatlón Ferrol, Delikia, Delikia Cedeira y Náutico de Narón se embolsó cuatro medallas.
Con casi 250 nombres inscritos, la naronesa Lucía Piñón Pereira –Delikia– fue la mejor en la carrera femenina, parando el cronómetro en 1h.07:49, logrando tanto el oro absoluto como el sub 23. Un triunfo muy peleado, ya que la local tuvo en Uxía Campos y Ana María Santiso a dos grandes rivales, que terminaron finalmente a diez y 25 segundos, respectivamente, de distancia.
El resto de metales llegaron en la competición masculina, con Carlos Bautista Bugarín –Náutico de Narón– ocupando la sexta plaza en la general y firmando el bronce sub 23 en Lugo. Mientras, Marcos Ruiz –Triatlón Ferrol– finalizó asimismo en el “top 10”, siendo octavo, con sus compañeros Juantxi Orozco y Álvaro García colgándose la plata en veteranos 2 y el oro en el grupo 3 de esta franja de edad. En la tabla por equipos, la entidad ferrolana finalizó octava –puntuando Ruiz, Orozco y Antonio Souto– y la naronesa, novena –con Bautista, Iván Rubio y Krisztofer Rubio–.