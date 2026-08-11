La naronesa Lucía Piñón, la mejor en el Campeonato Gallego sprint

Piñón, con sus galardones en lo más alto del podio lucense Fegatri

El XXXVII Triatlón do Miño de Lugo se convirtió en esta ocasión en Campeonato Autonómico en distancia sprint. Una competición en la que la delegación comarcal, conformada por nombres del Triatlón Ferrol, Delikia, Delikia Cedeira y Náutico de Narón se embolsó cuatro medallas.

Con casi 250 nombres inscritos, la naronesa Lucía Piñón Pereira –Delikia– fue la mejor en la carrera femenina, parando el cronómetro en 1h.07:49, logrando tanto el oro absoluto como el sub 23. Un triunfo muy peleado, ya que la local tuvo en Uxía Campos y Ana María Santiso a dos grandes rivales, que terminaron finalmente a diez y 25 segundos, respectivamente, de distancia.

Álvaro García, del Triatlón Ferrol, fue el mejor en veteranos 2 Juanlu Pedrosa

El resto de metales llegaron en la competición masculina, con Carlos Bautista Bugarín –Náutico de Narón– ocupando la sexta plaza en la general y firmando el bronce sub 23 en Lugo. Mientras, Marcos Ruiz –Triatlón Ferrol– finalizó asimismo en el “top 10”, siendo octavo, con sus compañeros Juantxi Orozco y Álvaro García colgándose la plata en veteranos 2 y el oro en el grupo 3 de esta franja de edad. En la tabla por equipos, la entidad ferrolana finalizó octava –puntuando Ruiz, Orozco y Antonio Souto– y la naronesa, novena –con Bautista, Iván Rubio y Krisztofer Rubio–.