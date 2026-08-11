Edgar Vigo y Fátima Ameneiro dicen adiós a sus opciones en Asia por una avería

El tándem fenés, en la tercera carrera del campeonato Cedida

Edgar Vigo y Fátima Ameneiro pusieron rumbo a tierras de Sumatra con todas las opciones de pelear hasta el final por hacerse con el título en el Asia-Pacific Rally Championship –APRC–.

Y estas se mantuvieron tras la primera etapa del Sumatera Utara Rally, la tercera de las paradas de esta competición. Al volante de su Proton Satria Neo, del equipo MRU Motorsport, los de la Escudería Scratch Fene demostraron su buena conducción en una prueba de tramos estrechos y complicados.

De hecho, como señalan los deportistas, la dureza del recorrido se dejó notar en el vehículo, perdiendo uno de sus espejos y con rozamientos en todo el lateral. A pesar de esto, Vigo y Ameneiro se mantuvieron en carrera, con un ritmo competitivo que, con su vehículo en comparación con el Ford Fiesta Rally4 de Jeet Jabakch y Musa Sheriff, demostró su nivel, consiguiendo casi cuatro minutos de renta sobre otro rival que conduce este mismo coche.

Tras el primer día de competición del tándem era sexto, manteniendo la segunda posición en la general y con las matemáticas a su favor para pelear por la primera. Sin embargo, el domingo este escenario cambió. A falta de un único tramo para concluir la carrera, una inoportuna avería hizo que los de Fene tuviesen que abandonar. A pesar de este golpe, el grupo local sigue siendo segundo, eso sí, ya sin poder optar al triunfo.

Un subcampeonato que buscarán certificar en la última de las citas, la que se disputará en China y que pondrá punto final a su viaje por Nueva Zelanda, India e Indonesia. “Nos quedamos con ese trabajo y analizaremos si podemos ir a China a por todas para amarrar una segunda plaza histórica”, señalaba Vigo tras la conclusión de la carrera.