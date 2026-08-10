Los dobletes de Celestino García y Antonio Polo en el Gallego máster

Pico y Polo, a la derecha, en el podio pontevedrés Cedida

Con cuatro medallas de oro y un bronce, la delegación más veterana de la comarca volvió a sacar músculo en el embalse pontevedrés de Verducido con motivo del Campeonato Autonómico sprint de esta franja de edad.

Tanto los nombres del Náutico Firrete de Pontedeume y del Grupo Xuvenil de As Pontes consiguieron, además, el doblete en la lámina de agua pontevedresa. El eumés Celestino David García Allegue fue el mejor en C-1 45-49 años sobre mil metros, en una primera posición que repitió en C-2 con Pablo Tenreiro Varela en el medio kilómetro de veteranos B.

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Para As Pontes se marcharon un oro y un bronce, en ambos casos compartiendo un mismo protagonista, Antonio Polo Campello. El de la villa fue el mejor en K-1 mil metros 50-54 años, peleando hasta la última palada por el oro con Adolfo Monteagudo –Ría de Betanzos–. Poco más de una hora después, Polo entró de nuevo al agua, ahora en el K-2 con su compañero José Ángel Pico, para firmar la tercera posición en el K-2 500 veteranos B, muy cerca de la plata.

Una lista de medallistas autonómicos en la que también estuvo otro integrante del Firrete, Rafael González Álvarez. En su caso, el eumés fue segundo en la regata de C-1 mil metros 50-54 años. Una excelente manera de calentar para la próxima Baixada do Eume.