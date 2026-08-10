La jugadora del Baxi Ferrol Sandra Martínez se corona en el Eurobasket sub 18

Sandra Martínez, a la derecha, celebra el oro europeo FIBA

La temporada no ha podido terminar, o empezar, de mejor manera para la nueva jugadora del Baxi Ferrol Sandra Martínez. Y es que la viguesa se proclamó campeona del Eurobasket sub 18, que se disputó en Estocolmo, con la selección española.

España hizo valer su papel de favorita en el torneo para sumar un nuevo entorchado a su palmarés y así seguir dando muestras de que la cantera nacional tiene mucho futuro por delante. Entre esas nuevas promesas se encuentra Martínez, que tuvo un papel destacado con el combinado dirigido por Isaac Fernández, tanto en la semifinal ante Serbia (79-56) como en el duelo por el título contra Francia (46-82).

En la penúltima ronda del Europeo, la nueva jugadora del Uni anotó seis puntos, repartió dos asistencias y robó tres balones en apenas 17 minutos, además de aportar en muchas otras facetas que no se registran en las métricas. Ella, sin duda, fue una pieza clave para que el combinado nacional pudiese luchar por el cetro europeo frente a una selección francesa que había derrotado previamente a Finlandia (82-62). En ese último partido de este Eurobasket sub 18, España fue muy superior al combinado galo.

No en vano, en el primer cuarto ya logró una renta de 17 puntos que no hizo más que crecer conforme avanzaron los minutos, pues el nivel mostrado por todas las jugadoras dirigidas por Isaac Fernández fue altísimo. Así, Sandra Martínez se fue hasta unas nueve unidades que acompañó de dos asistencias, dos robos y un rebote en 18 minutos. Eso bastó para que la viguesa se coronase como campeona de Europa sub 18.

Más éxitos

Pero esta victoria no fue la única que logró una jugadora del Baxi Ferrol, pues la que será su nueva compañera, Tayra Eke, también tocó la gloria con la selección española, aunque en su caso con la 3x3. En concreto, ganó la cuarta prueba de la Nations League sub 23 disputada en la localidad checa de Mariánské Lázně tras ganar a Gran Bretaña (22-15), Grecia (20-6) y República Checa (18-13).

Por último, Ferrol sigue pendiente de otro Eurobasket, pero esta vez en la categoría sub 16, pues Pablo Mera está en liza con España. Por el momento, el ferrolano disputará este martes los octavos de final ante Bélgica (14.30 horas), después de haber superado en la fase de grupos a Grecia (96-86), Georgia (51-75) e Israel (62-101) tras haber realizado en un gran papel.