Brais García y Carolina Santos, los más rápidos en la XXIV Milla Urbana de Ares

Una de las salidas de las citas de base Juan Martínez

Más de 200 deportistas se echaron a las calles en Ares para disputar la vigésimo cuarta edición de su Milla Urbana. Una iniciativa clásica estival puntuable además para el Circuito de Carreiras Deputación da Coruña.

Una competición en la que Brais García Iglesias y Carolina Santos Villalón consiguieron la primera posición en la prueba conjunta sub 20, sénior y veteranos. García estuvo acompañado en el cajón de la villa por Azziz Saidi y Sergio Fernández –Sada–, este último logrando además el triunfo sub 23 masculino.

Por su parte, Margarita González y Diego Gómez fueron los mejores en el cuadro master 1, con Sonia Santa Eugenia haciendo lo propio en master 2, con el pontés Esteban Díaz –Narón– como ganador. Emilio García –Compostela–, Ramiro Méndez –A Gándara–, Soledad Leiro –Compostela– se impusieron en las restantes franjas de veteranos en Ares.

La competición tuvo también distancias para los nombres más jóvenes, destacando la victoria de Samuel Tallón y Brais Martínez–Ferrol Atletismo– en sub 16 y sub 18, respectivamente, repitiendo triunfo su compañera Alba Filgueira en la menor de las edades. En sub 14, Antonio Sanmartín –Sada– y Carla Suárez –Ribeira– fueron los más rápidos en esta clásica del verano en la comarca.