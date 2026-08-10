Belén Toimil espera ya la paz invernal tras despedirse del Europeo de Birmingham

La local, en uno de sus lanzamientos Cedida

Excesivamente pronto finalizó la participación de Belén Toimil en un Campeonato de Europa al aire libre cuya convocatoria para la de Mugardos llegó más tarde que para gran parte del resto de la delegación española. Compitiendo por primera vez en una cita continental en Gran Bretaña, la deportista del Playas de Castellón formó en el grupo B de clasificación de un concurso de lanzamiento de peso con el que se abría el programa de esta importantísima competición.

Toimil dirigía mirada y esfuerzos a esa línea amarilla, encargada de otorgar los pasaportes para la final vespertina, colocada a una distancia de 18,20 metros en el estadio Alexander de Birmingham. Varias de sus rivales dejaban esta tarea hecha en su primer lanzamiento –caso de Jessica Shidler o Fanny Roos–, mientras que el estreno de la de Mugardos se cerraba con un nulo.

“Ese primer lanzamiento pasaba de 17 metros”, comentaba Toimil una vez finalizada esta clasificatoria, “pero al final fue nulo porque pisé por delante y viendo cómo ha sido después creo que no habría sido suficiente para estar en la final”. Y la local quizá estaba en lo cierto, ya que la lista de las doce clasificadas para pelear por el podio continental a partir de las ocho de la tarde se cerró con los 17,62 de la portuguesa Eliana Bandeira.

La de la villa cargó de nuevo la bola para un segundo tiro en el que alcanzó un mejor, pero insuficiente, registro, con 16,52 metros. Una cifra que consiguió aumentar en el tercero –16,79–, con el que, por unos momentos, estuvo dentro de la final. Si bien sus rivales fueron colocándose entre ella y esas doce primeras posiciones, terminando Toimil finalmente decimocuarta en esta clasificatoria de 18 deportistas.

“Los otros dos lanzamientos no conseguí, digamos, terminarlos, o meter todo el cuerpo, tener el mismo 'feeling'. Me da rabia, porque, a ver, no venía a hacer el récord del mundo, pero sabía que estas marcas podía estar en ellas y luchar por la final”, señalaba la de Mugardos.

La local se quedó lejos de esos 17,80 metros con los que llegaba a tierras británicas como mejor marca de la campaña, viendo el resto del concurso de sus compañeras sabiendo que ya no podría estar con muchas de ellas en la final europea.

Círculo rojo

Toimil anota, aprende y sigue mirando hacia delante en un año de muchos cambios y en el que espera con ganas la llegada de un invierno en el que poder trabajar con más calma. “Da rabia, pero estamos en el camino, Valencia 2027”, señalaba la local, en referencia al Europeo en pista cubierta que tendrá lugar en la ciudad del Turia y que marca en rojo en su calendario. “He tenido muchos cambios”, comentaba señalando su mudanza a Gandía tras catorce años en León, “estoy muy contenta pero adaptarse a esos cambios teniendo que competir... es digno de malabaristas”, señalaba entre risas.

Toimil es consciente de que se encuentra en un proceso largo en el que la llegada del invierno le permitirá a la mugardesa “trabajar con más tiempo y calma y a ver qué tal sale Valencia, que es mi gran objetivo para el año que viene”.

La lanzadora local cerró así, contenta pero con cierto sabor agridulce, su participación en un Europeo –la tercera para la de Mugardos al aire libre– con el que pone punto y aparte en un camino que ahora toma un nueva dirección. Esa que le permita, a sus 32 años, volver a estar en los 18 (metros).