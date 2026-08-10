As Pontes presume de cantera comarcal 

El Náutico Firrete eumés finalizó en la tercera posición de la tabla por clubes Fegapi

La quinta edición del Circuito Deputación da Coruña de piragüismo tuvo su primera parada en la comarca, y lo hizo con las aguas del lago de As Pontes como escenario.

Casi 200 jóvenes deportistas no se quisieron perder la que fue la tercera prueba de esta iniciativa provincial que próximamente volverá a recalar en otro emplazamiento local como es Pontedeume. Antes de navegar por el Eume, muchos de estos nombres locales brillaron en la villa, protagonizando incluso varios dobletes. Diego Monzón García –Firrete– y Óskar Niebla –Piragüismo Narón– firmaron la primera y segunda posición en infantil A de K-1 sobre tres kilómetros.

Un oro y una plata que también consiguieron en benjamín A, en su caso con un trazado de 1.500 metros, Vega Rodríguez López –Cabanas KDM– y Maya Allegue Alaya –Firrete–. La cantera local destacó también con la victoria del anfitrión Xoel Timiraos Pico, en cadete, con el eumés Leo Rey Rodríguez en la tercera plaza. Unos puestos que repitieron Unai Penabad Galdo –Xuvenil de As Pontes– y el naronés Nizan Dopico Prieto en alevín A.

En el B, dominio local de los clubes locales, con Javier Filgueira Fernández –Xuvenil–, Lucas Díaz Flores –Narón– y Antón Cotelo Fernández –Firrete–, guardando en sus mochilas el oro, la plata y el bronce de esta regata. Una lluvia múltiple de medallas que también lograron Iria Pérez Ferro –KDM– y Alba Polo Lago –Xuvenil–, en su caso con el triunfo y la tercera posición en benjamín B. En A, el pontés Martín Ferro Franco y el eumés Aarón Vázquez Molares, fueron plata y bronce.

Un medallero dorado en el que también estuvo la prebenjamín Lola Bustillo Álvarez –KDM–, con su compañera alevín Ruth Regueiro Alonso en la segunda plaza de su regata y los palistas eumeses Raúl Pérez Vázquez y Candela Soro Enríquez en la tercera posición infantil B de K-1 y cadete C-1. Pontedeume, el próximo fin de semana, tomará el relevo de esta cita.