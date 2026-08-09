La amazona Vicky Burd hace historia en Equiocio al ser la primera mujer en ganar el Gran Premio Cidade de Ferrol

Burd y Carvalho, en la entrega de trofeos Cedida

Han tenido que pasar 35 ediciones para que una amazona inscriba su nombre como mejor participante en la prueba estrella del Concurso Nacional de Salto –CNS***– de Equiocio. Llegó como incorporación de última hora y consiguió hacer historia en As Cabazas.

La inglesa Vicky Burd, formando equipo con Nicolo, fue la mejor en el Gran Premio Cidade de Ferrol que el domingo cerró el completo programa deportivo y de ocio en Covas. Con quince binomio inscritos, el triunfo de Burd se construyó en una segunda apretada manga a la que accedieron tres nombres. La inglesa se impuso en el desempate a un Ivo Carvalho que ya sabe lo que es ganar en Ferrol, habiéndolo hecho en dos ocasiones. Y si bien el luso no logró el triunfo, sí que cerró su concurso con un buen sabor de boca al ser segundo con Fandango y tercero con Gaiato C.

Burd se convierte así en una de las grandes protagonistas de esta edición, ya que además de esta gran victoria sobre 1,40 metros, la amazona se llevó previamente los trofeos en 1,30 y 1,35 con Nicolo y Unique D’Elbe, respectivamente. Antes de la disputa de esta cita, otro de los nombres propios fue el del ferrolano Joaquín Poves, ganador en la cita de 1.30 y 1,20 metros con Ivet Lalova y Vice City Blue PS.

En el concurso sobre 1,10 nacional la victora fue para Zoa Abrate y Flamenco JGF con Alejandro Alonso y Calypso de Ris haciendo lo propio en el territorial. Valeria y Gabriela León se impusieron en uno y 0,80 metros, respectivamente, mientras que en las citas de ponis otras dos hermanas, Lucía y María González, ganaron en A y B, con Antía Trincado haciendo lo propio en C.