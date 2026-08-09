La “Albatros” de A Cabana Ferrol vuela en Moaña para ser la mejor local en sexto lugar

La tripulación ferrolano, celebrando su gran actuación en Moaña LGT

Un auténtico regatón fue el que en la mañana del domingo en la XLIV Bandeira Concello de Moaña se marcó la tripulación de A Cabana Ferrol. La “Albatros” de la ciudad naval voló en las aguas pontevedresas, firmando unos buenos registros propios de una zona más alta de la tabla. La roja embarcación local ganó su tanda con un tiempo de 21:52.42.

Una Liga A masculina que tuvo que lidiar con un viento más potente que el vivido por sus compañeras previamente en la cita femenina. Si bien estos aires parecieron empujar a los ferrolanso que celebraron una sexta plaza que logran por segunda vez esta campaña. Además, suya fue la condición de mejor trainera local, ya que ni Mugardos ni Narón pudieron batir el registro naval, quedándose a más de 42 y 44 segundos, respectivamente, en la séptima y octava posición.

Unos resultados que cambian la tabla general, ya que ahora es A Cabana la que supera a Narón en el séptimo lugar. A pesar de este movimiento, todo parece indicar que, a falta de dos regatas, serán ferrolanos y naroneses los que disputen el playoff de permanencia, con Mugardos respirando un poco más tranquilo en la sexta plaza.