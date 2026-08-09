Ares resurge para ser octava en Hondarribia y empatar con Chapela en la general

La embarcación aresana supera a los de Redondela merced al quinto lugar de Getxo Aitor Arrizabalaga

La resurrección de la “Santa Olalla” aresana llegó esta semana el domingo. Y lo hizo en una Bandera de Hondarribia en la que fue en esta ocasión la tripulación de Pendo la que supo llevar mejor los tiempos y dosificar mejor las fuerzas que la que, desgraciadamente, esta siendo su principal rival durante toda esta campaña, Chapela.

Movieron ambos nombres en sus bancadas, con los de la villa contando con Dani García y Álvaro Santiago para recuperar puntos y sensaciones tras la última posición en Ondarroa. Los pocos minutos de retraso con los que empezó la regata no pusieron nerviosos a los de la villa que mantuvieron en todo momento la calma en su calle, mientras que Chapela optaba por diagonal para, en algunos momentos, colocarse muy cerca de los aresanos, viendo incluso la advertencia de color azul. No fue a más este “avasallamiento” en una primera tanda en la que estaba de “invitada” una Getaria –cuarta clasificada en liga– que pagó en Hondarribia su penitencia por la mala actuación del sábado.

Lo hizo ya, como era previsible, poniendo agua de por medio desde el primer largo, con Chapela, Ares y San Juan moviéndose en diferencias de un segundo. Los peores momentos para los de la villa llegaron en un segundo largo en el que los de Redondela parecían abrir brecha y la pelea de los de Pendo pasaba a ser con la “Kontxape”. Pero aquí llegó la fortuna para los gallegos y la mala pica para los vascos.

Un mala virada hizo que esta embarcación perdiese unos importantísimos segundos y aquí empezó otra bandera. Getaria remaba sola en cabeza y San Juan comenzó a hacerlo sola en la cola. Un segundo error con la pica de los de Gipuzkoa los sentenció, mientras que el último largo fue un nuevo mano a mano entre la “Santa Olalla” y “Arealonga”.

Los patroneados por Rascado tenían en la mañana del domingo más pólvora y la encendieron en la recta final para conseguir la segunda posición de su tanda. Un lugar, que junto con los peores tiempos de Ondarroa y de Santurtzi, hicieron que los de Pendo finalizasen octavos en la competición lo que les vale para empatar a puntos con los de Redondela y, además, colocarse por delante merced a un quinto puesto en Getxo que puede ser clave a final de campaña.