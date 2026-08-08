Santa Bárbara casi salva a "Santa Olalla" de la última posición

Los aresanos, durante la competición disputada en la tarde del sábado Aitor Arrizabalaga

La “Santa Olalla” de Ares hizo un pacto en la tarde de este sábado con su compañera Santa Bárbara para evitar, durante su primera tanda, unas tormentas que se anunciaban para la recta final del programa de competición de esta duodécima regata en la Eusko Label Liga. La Bandera de Ondarroa comenzó bajo un sol que iluminó de manera desigual a Santurtzi y San Juan, por un lado, y con mucha más sombra a Chapela y la embarcación aresana.

Una prueba en la que, de inicio, la tripulación local ya no pudo contar ni con uno de sus habituales titulares, Loureiro, ni con su preparador Pendo. Curtidos ya en lidiar con bajas y en hacer puzles, los remeros de la villa se acomodaron en la segunda de las cuatro calles. Y también lo hicieron el resto de sus rivales, lo que se tradujo en un igualadísimo primer largo en esta cita de mar abierto, moviéndose las cuatro embarcaciones en un segundo hasta llegar a la mitad de camino a la primera ciaboga.

Fue a partir de ese momento cuando San Juan y Santurtzi empezaron a abrir un pequeño hueco que oscilaba entre los dos y los tres segundos. Un muy discreto viraje de la “Santa Olalla”, y también de Chapela, hizo que esta cifra aumentase hasta los cinco. Y ahí comenzaron las dos batallas en las que se dividió esta primera tanda en Ondarroa.

La desventaja no disminuía, si bien todavía quedaba mucho por remar y los aresanos confiaban en sus opciones y, asimismo, en unas olas que pudiesen ayudarles un tanto a avanzar. Pero esta mano no llegó. A falta de 300 metros la diferencia era de siete segundos y tras el segundo giro llegó a la decena respecto a San Juan.

Nueva pelea fratricida

En esta segunda parte de la regata, en el tercero de los largos se mantuvo el mismo guion que en los dos anteriores. San Juan y Santurtzi alternándose en la primera y segunda posición y “Santa Olalla” y “Arealonga” haciendo lo propio en la tercera y cuarta. La meta era ahora finalizar por delante de Chapela y evitar que los de Redondela siguiesen aumentando su renta en la clasificación general.

En los últimos 1.309 metros de la bandera, y tras una última ciaboga en la que Ares giró con una desventaja de catorce segundos sobre San Juan y Chapela de quince, parecía que esta batalla se iba a decidir prácticamente en la recta final. Pero no fue así. La tripulación aresana, tras darlo todo en los largos anteriores, le quedó poco para pelear. O a Chapela le quedó más.

Cuando se atisbaba la línea de meta, a poco más de medio kilómetro, la distancia era de dos segundos, duplicándose en los 300 y llegando a los cuatro al finalizar la cita. La “Santa Olalla” firmó un 20:59.38 por 20:54.88 de los de Redondela, que con esta pequeña victoria suman un punto más en esta triste pelea entre las dos traineras gallegas por evitar la última posición. Una primera tanda en la que Santurtzi protagonizó el “sorpasso” para ser primera, con San Juan a casi tres segundos.

Ayuda de los elementos

El cielo se encapotó ya en la segunda tanda, en la que se impuso la Donostiarra –20:15.42–, seguida por los anfitriones, Hondarribia y Lekittarra. Y el viento se enfureció para la tanda de honor, salpimentado con lluvia, llegando a rachas de más de 40 kilómetros por hora.

En estas circunstancias, por momentos, Ares abandonaba la última posición de la tabla clasificatoria, que ocupaba Getaria. Una ilusión que duró poco, al igual que la renta de la Donostiarra, con un Orio que encendió el motor cuando aplacó el viento para una remontada épica, para sumar su décima bandera, la cuarta consecutiva en esta nueva racha de triunfos. En el otro lado, Ares terminó, por quinta vez en esta campaña, en la última plaza.

Los de Pendo, en esta ocasión “huérfanos” de su técnico, tendrán una nueva oportunidad en la mañana de este domingo, con motivo de la Bandera de Hondarribia, asimismo en mar abierto, y para la que los aresanos iniciarán una nueva batalla a las 12.21 horas.