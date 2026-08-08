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+Deportes

Gran estreno de Pedro da Silva en el Pequeño Gran Premio de Equiocio

El luso se impuso en la cita Gadis en una jornada en la que la inglesa Victoria Burd fue segunda y primera en el Trofeo Galicia

Redacción Ferrol
08/08/2026 22:11
Jose Carlos Díaz, su nieta y Federico Pérez Lago, en la entrega de premios del Pequeño Gran Premio
Jose Carlos Díaz, su nieta y Federico Pérez Lago, en la entrega de premios del Pequeño Gran Premio
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Primera participación y primeros podios. Así de exitoso fue el estreno del portugués Pedro da Silva Manso en esta edición de Equiocio. El jinete luso consiguió el triunfo en una de las citas más destacadas del programa, el Pequeño Gran Premio de Gadis sobre 1,30 metros, y lo hizo además con emoción. 

Con dieciséis binomios participantes, cinco accedieron a la segunda ronda –con retirada posterior de Álvaro Blanco–, en una igualada cita que tuvo que decidirse en el desempate. En este, Da Silva se impuso, a lomos de Thorsagarden Daphne, a Javier González Fraga y Obolensky, la inglesa Victoria Burd con Nicolo y al ferrolano Joaquín Poves

El portugués regresó a casa también con un segundo puesto, el logrado en el Trofeo Galicia sobre 1,35 metros, en esta ocasión con Nectar JB. Una prueba en la que la victoria fue para Burd, montando a Unique D’Elbe, sumando su segundo triunfo en As Cabazas. Otro luso y viejo conocido de la afición local, Ivo Carvalho finalizó en la tercera posición con Gaiato C.

Un programa en el que también se disputaron las citas sobre 0,50 metros –Trofeo Sogama–, 0,80 –Trofeo Deporte Galego–, un metro –Trofeo Consellería de Medio Rural–, 1,10 –Trofeo Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y otro de Territorial– y 1,20 –Trofeo Comunidade de montes veciñais en mancomún de Covas-Esmelle–.

Unas citas con 17 premios “ex a equo” en el primero de los casos y con las victorias de Melissa Rodríguez, Valeira León, Cayetana Izquierdo, Alejandro Rey y Mateo Gándara, respectivamente. Unos triunfos que en las citas de ponis consiguieron Valentina Méndez –A–, Daniela Fernández –B2–, María González –B–, Emma Currás –C2–, Irene Suárez –C– e Irene Suánzes –D2–. La última jornada de la competición se cerrará hoy con el Gran Premio Cidade de Ferrol sobre una altura de 1,40 metros.

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