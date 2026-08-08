El Campus Chiquibásquet de Ares cierra sus puertas con un nuevo éxito

Un momento de la iniciativa llevada a cabo en la villa Cedida

El Campus Chiquibásquet cerró esta semana su primera etapa de este verano. Una iniciativa que en estos pasos iniciales tuvo en la villa de Ares su sede, en la que de nuevo, tuvo que colgarse el cartel de completo al cubrirse todas las plazas ofertadas, aumentándose incluso diez a la cifra inicialmente prevista. Con grupos desde los cinco años hasta los 22, el baloncesto se convirtió en el gran protagonista durante todas las tardes en la villa.

Con medio centenar de nombres participantes en un evento del que se encargó de su parte organizativa Vero González, además de actividades de aprendizaje y perfeccionamiento, el numeroso grupo que secundó esta cita contó con invitados muy esperados. Así, pasaron por la pista aresana los deportistas Alberto Rodríguez, Jorge Varela, Simón Bermúdez, Sergio, Felipe Montero, Hugo Fernández y manuel Carballeira.

Un semana muy intensa que finalizó con un acto de clausura, en el que estuvo presente la edil de Deportes, Alma Barrón. El técnico Chiqui Barros cierra esta etapa en Ares y este lunes 10 comenzará la segunda de este verano, ya en Ferrol. Será en el pabellón de Esteiro en el que durante todas las mañanas hasta el viernes, el baloncesto siga siendo el protagonista.