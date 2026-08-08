A Cabana Ferrol y Narón continúan su lucha por la salvación en Moaña

A Cabana Ferrol, durante la regata disputada en la ciudad naval Daniel Alexandre

Se aproxima el final de la Liga Galega y lo hace con una XLIV Bandeira Concello de Moaña que puede marcar las diferencias para dos de la tres traineras de la comarca que compiten en la liga A. Y es que tanto A Cabana Ferrol como el Remo Narón están en plena pugna por evitar esas plazas que condenan al descenso.

Aunque las dos embarcaciones dejaron por detrás a Cesantes-Rodavigo y a Castropol, no es suficiente para conservar su lugar en la máxima categoría autonómica. La reducción de plazas para la próxima campaña –pasan de diez a ocho– complica este objetivo. De momento, a falta de tres regatas y de los playoffs, ambas traineras están separadas por un solo punto tras un pasado fin de semana en la que las dos rayaron a gran nivel. Ahora, en Moaña continuará con su lucha por ocupar esa séptima posición que les permita tener un poco más de margen para quedarse.

En el otro lado de la balanza está el Club do Mar de Mugardos que a pesar de que ocupa la sexta plaza en la clasificación general, apenas está a cinco unidades de Bueu, por lo que estas últimas competiciones serán muy emocionantes para estas dos embarcaciones que llevan peleando toda la temporada. Sin duda, la regata que disputen hoy será muy importante para los intereses de la comarca en esta Liga Galega.