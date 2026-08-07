Nueva oportunidad para abandonar el último puesto

El Remo Ares, durante la pasada jornada de la Eusko Label Liga | Aitor Arrizabalaga/ACT

Después de una pasada jornada en la que mostró dos caras: una muy mala con una última posición en la bandera del sábado, y otra buena con la novena cosechada el domingo, el Remo Ares afronta ahora una nueva fecha de la Eusko Label Liga con la confianza y el objetivo de volver a superar a Chapela para dejar atrás ese último puesto de la clasificación, aquel que condena al descenso directo. Así, los remeros de Pendo saben que no pueden fallar en la XLII Ondarroako Bandera (18.21 horas).

La tripulación local espera encadenar dos grandes actuaciones aprovechando que ambas citas, tanto la de Ondarroa como la de Hondarribia, que se disputarán en mar abierto, una superficie que se le ha dado muy bien en estos primeros compases de la competición, algo que a sus vecinos del sur les cuesta un poco más, ya que cosecharon sus peores resultados.

Así, en la bandera que se disputará este sábado, el Remo Ares se va a encontrar un campo de regatas poco peculiar. Pues aunque empiezan al amparo de la bahía para salir, lo cierto es que en los primeros metros ya se encontrarán en mar abierto. Además, se las verán con un oleaje cruzado, lo que provocará diferencias de calle, siendo la uno de las más afectadas por esta situación. A todo, habrá que sumarle la presencia del viento, que es muy probable que tenga también mucha importancia a lo largo de la prueba.

Por ello, los pupilos de Pendo estuvieron trabajando esta semana muy duro para adaptarse lo mejor posible a esas condiciones, porque aunque no saben todavía en qué carril les tocará bogar, quieren estar preparados para cualquier ocasión, ya que esperan conseguir un buen resultado que les permita superar a Chapela y soñar con estar en la segunda tanda de la Hondarribiko XXXIX Bandera, que tiene lugar este domingo. Esa segunda cita, que volverá a ser en mar abierto, será con mucha más calma, ya que apenas se esperan olas de medio metro, que no tendrán una gran influencia en la actuación de las traineras que entrarán en liza.