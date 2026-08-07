Javier González conquista con Queen el Trofeo Santa Comba de Equiocio

Un jinete y su caballo, en acción Borja Viba

Después de que se abriese la veda de la competición en la jornada del pasado jueves con la disputa de los saltos territoriales, ahora fue el turno de las dos pruebas más esperadas por todo los aficionados: el Concurso Nacional de Saltos*** Cidade de Ferrol y el Nacional de Saltos de ponis.

En la primera de ellas, la emoción fue palpable durante todo el concurso, pues el nivel era altísimo. Sin embargo, hubo varios jinetes y amazonas que lograron sobreponerse a esos nervios para conseguir la victoria. Por ejemplo, Javier González ganó el Trofeo Santa Comba junto a Queen, al dominar en la categoría 1,35 metros. En 0,80 metros, en la que se integró el Trofeo J. Rilo, se impuso Alba Antelo con Ópera, mientras que en 1,00 metros hicieron lo propio Iria Rodríguez y Unna de Beluchi.

En cuanto a la altura de 1,10, que era de ámbito nacional, ganó Alba García con Stateira, mientras que en la versión territorial fue Alejandro Rey con Talamaca 29,35%. Respecto al Trofeo Deputación da Coruña, disputado con una altura de 1,20 metros, sobresalió Mateo Gándara con Quick Nick TF. En 1,30 metros destacó Victoria Burd junto a Nicolo.

Imagen de una de las entregas de premios que hubo Daniel Alexandre

Además, también comenzó el Concurso Nacional de Salto para Ponis, en el que entraron en liza una treintena de deportistas para afrontar una prueba complicada. No en vano, la competición es valedora para la Copa de Campeones, por lo que la emoción fue máxima. Así, en Ponis A, Lucía González, a lomos de Bier, ganó. Curiosamente, en la categoría B, fue su hermana María, junto a Utika du Chigny, quien se proclamó vencedora. Respecto a Ponis B2, se alzó con el título Daniela Fernández con Whitediamond DC, mientras que en Ponis C, venció Irene Suárez, con Guus. Por último, en C2 triunfaron Antía Domínguez y Wilhelm Kili, y en D2, Alejandro Blanco junto a Rayo.