Estreno con victoria del ferrolano Pablo Mera en Rumanía

La selección española, antes del comienzo del choque ante Grecia FIBA

La selección española sub 16, en la que se encuentra el ferrolano Pablo Mera, empezó su andadura en el Eurobasket de Rumanía de la mejor manera posible. El equipo nacional venció, tras un partido muy disputado, a Grecia (96-86).

Desde antes del comienzo ya se sabía que este iba a ser uno de los duelos más complicado que iba a tener España en la fase de grupos, pues se medía a una candidata por el título. Sin embargo, el buen hacer de los pupilos de Miguel López, especialmente de Mera, que se fue hasta los 21 puntos –también sumó siete asistencias y cuatro rebotes–, bastó para tumbar al combinado heleno.

De igual manera, no es el único representante de la comarca que está en liza en un Campeonato de Europa, pues la jugadora del Baxi Ferrol, Sandra Martínez, disputará este sábado, a partir de las 20.30 horas, las semifinales del torneo frente a Serbia. Ambas selecciones llegan en plena forma, por lo que será un partido muy disputado y que se decidirá por pequeños detalles.