Joaquín Poves y Julian Aneiros brillan en el campo de As Cabazas en Covas

Ainhoa Freire, recibiendo su galardón de manos del periodista de este Diario, Juan Quijano, y de la madrina del evento, Pilar Varela Cedida

Con el Gran Premio Cidade de Ferrol como gran fin de fiesta, el Concurso Nacional de Salto –CNS***– comenzó ayer en las instalaciones del campo de As Cabazas, en Covas. Un programa ecuestre en el que también se incluye la prueba estatal para ponis, puntuable para la Copa de Campeones. Serán más de 240 binomios con 210 deportistas en liza los que en estas cuatro jornadas de competición pisen el terreno ferrolano, incluyendo la incorporación de última hora de la inglesa Vicky Burd, una amazona destacada a nivel continental.

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Y mientras llega esta prueba, los primeros nombres levantaron ayer sus trofeos en la ciudad naval. En la jornada matutina se disputaron las citas sobre un metro, 1,10 y 1,20. Unas pruebas en las que se impusieron Elena Gándara –con Combip de Beluchi– haciéndose con el Trofeo Xunta de Galicia; Julián Aneiros –a lomos de Rainy Boy de Castilla para ser primero y con Gotham Calisto en la segunda plaza– se embolsó el galardón Turismo de Galicia y el Trofeo Estrella Galicia fue para el ferrolano Joaquín Poves, tras conseguir el triplete en la prueba de 1,20 al lograr oro, plata y bronce montando a Ivet Lalova, Vice City Blue PS y Eggie del Maset.

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Una intensa primera jornada que finalizó con la disputa del Trofeo Comunicación y el Trofeo Integral Motion. En el primero, sobre una altura de 0,80 metros, la mejor fue Gabriela León con Arabita, seguida por Ainhoa Freire y Ópera y Ella Zeidler y Cholo. En la prueba de 0,50 metros la igualdad fue tal que hubo un empate entre trece nombres, recibiendo todos su merecido trofeo. El programa de esta competición estatal continuará hoy en As Cabazas, asimismo con un intenso programa de actividades de ocio paralelas.