Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Cedeira da nombre al remo beach sprint local con Marcos Casal y Lucía Bellas

Ambos participan en un Campeonato de España en el que serán los únicos gallegos

Redacción Ferrol
06/08/2026 18:58
Casal, durante la concentración con la selección española
Casal, durante la concentración con la selección española
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Remo Cedeira se ha subido a lo cresta de la ola del remo beach sprint y su condición de referente comarcal y gallego en esta modalidad queda patente con la presencia de dos de sus deportistas en el Campeonato de España que se disputa desde el viernes en Torrevieja. 

La entidad de la villa ejercerá la representación de la comunidad en esta prueba y lo hará con sus juveniles Marcos Casal y Lucía Bellas. El primero, además, llega a esta competición tras una exitosa concentración con la selección española sub19 en Los Alcázeres, Murcia.

Unos trabajos que tuvieron su continuidad con el cedeirés acudiendo con el combinado nacional al 1924 Pharoes Trophy Oeiras en Portugal, en donde ocupó la undécima posición en su categoría. Ambos buscarán ir pasando eliminatorias en esta dinámica modalidad de remo que, cabe recordar, será olímpica en Los Ángeles 2028, en unos cuadros en los que Casal contará con 17 rivales y Bellas con doce.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620