Cedeira da nombre al remo beach sprint local con Marcos Casal y Lucía Bellas

Casal, durante la concentración con la selección española Cedida

El Remo Cedeira se ha subido a lo cresta de la ola del remo beach sprint y su condición de referente comarcal y gallego en esta modalidad queda patente con la presencia de dos de sus deportistas en el Campeonato de España que se disputa desde el viernes en Torrevieja.

La entidad de la villa ejercerá la representación de la comunidad en esta prueba y lo hará con sus juveniles Marcos Casal y Lucía Bellas. El primero, además, llega a esta competición tras una exitosa concentración con la selección española sub19 en Los Alcázeres, Murcia.

Unos trabajos que tuvieron su continuidad con el cedeirés acudiendo con el combinado nacional al 1924 Pharoes Trophy Oeiras en Portugal, en donde ocupó la undécima posición en su categoría. Ambos buscarán ir pasando eliminatorias en esta dinámica modalidad de remo que, cabe recordar, será olímpica en Los Ángeles 2028, en unos cuadros en los que Casal contará con 17 rivales y Bellas con doce.