Toneladas de arena para horas de rugby playa en As Pontes

La arena pontesa ofreció todo un espectáculo Daniel Alexandre

En poco más de un cuarto de hora la sexta edición del Beach Rugby Vila das Pontes colgó el cartel de completo. Y lo hizo, además, ampliando el número de equipos participantes –en su categorías sénior–, pasando de doce a dieciséis y dejando a varias formaciones en lista de espera.

Muchos de estos nombres repiten desde una primera edición que comenzó con nueve conjuntos –entre ellas las indestructibles Thetas por la Paz, de Madrid, ganadoras de todas ellas –, lo que refleja el buen trabajo llevado a cabo por su organización, la Asociación Deportiva Monte Medulio y el Club de Rugby Fendetestas, en colaboración con Concello y Deputación da Coruña y numerosos e imprescindibles patrocinadores privados.

“Nos echan una mano muy grande”, señala Joel Carballeira, de la primera de las entidades, señalando asimismo la importancia de todo el trabajo voluntario con el que durante tres días permite llenar de deporte y ocio el arenero pontés del lago y sus inmediaciones. “Todas las personas que estamos ponemos de nuestro tiempo, de nuestra economía, para apoyar este evento”, relata, nombrando asimismo las clásicas iniciativas para recaudar fondos para la cita “Hacemos mil cosas, rifas para sorteos, lotería de Navidad... para intentar sumar un poco más de presupuesto”, comenta Carballeira.

Y es en las cifras que mueve este Beach Rugby pontés, además de las más de 400 personas participantes, están los 35.000 euros necesarios para que todo salga como tiene que salir y está saliendo. Una satisfacción y un trabajo que se palpa en volver a ver esas caras conocidas año tras año –y por supuesto otras muchas nuevas–.

“La gente se pega grandes palizas de viaje para venir, porque vienen de Almería, Cádiz, Palma de Mallorca, Madrid, Gradada...Vienen a disfrutar del fin de semana y volverse el domingo hechos polvo para casa, porque el lunes hay que trabajar”, relata Carballeira, todavía recuperándose de unas intensísimas jornadas en el lago pontés.

“Es de agradecer el respaldo a nivel de participación, y a nivel instituciones siempre nos dicen, tanto Concello como Deputación, que están encantados con el evento”, añade. Su acogida es tal que, todavía con la resaca de esta sexta edición “ya están preguntando qué fin de semana de 2027 se va a celebrar”, comenta el de la AD Monte Medulio.

¿Un segundo campo?

Y así, con estas ganas y esta energía que perduran desde hace más de un lustro, el Beach Rugby de la villa rompió este año su récord de inscripciones. Un número de conjuntos participantes que, debido a las limitaciones en infraestructuras, no pudo ser mayor, al contar sólo con un terreno de juego. Eso sí, con intentos de colocar un segundo que, finalmente, en esta edición no pudo llegar.

Un momento del foro de empresas y deporte Cedida

Una ampliación que se espera sea posible para dentro de doce meses. “Con la ayuda bien de Concello, bien de Deputación, podemos hacer un segundo campo y poder mantener el número de equipos el año que viene”, señala un Carballeira que para esta edición ya contaba con la mitad de la arena necesaria para tal obra. “Encontré una empresa, el Grupo Fuentes Sifusa, en Candamil, que nos ofrecían 270 toneladas de arena. Pero claro, nos hacía falta el doble”, relata el organizador. Más de medio millón de toneladas a transportar, instalar, recoger y guardar, para el disfrute de casi medio millar de deportistas.

Un primer intento que no salió en esta ocasión, pero que ya está en “gestación” para 2027 y, quién sabe, quizá como primer paso para una instalación permanente durante la época estival, como el Cádiz Arena, como bien apunta el propio Carballeira. “Pero ahora si sólo pasamos por el arenero el rugby y un obstáculo de la Samurai Xtreme Race... es más difícil justificar esa inversión”, apunta, señalando los eventos de balonmano, voley –la villa sí que contó en otras campañas con citas del Circuito Gallego–, tenis o fútbol que pasan por la arena gaditana en verano.

Del pie a Los Simpson

El Beach Rugby de As Pontes quiere seguir creciendo, apoyado por esas numerosas personas que lo hacen posible en todos sus ámbitos, y otra prueba de ese hambre es la organización en esta pasada edición del primera Foro Sostenibilidad Deporte y Empresa, con la participación de, entre otras, Ence, Reganosa, Alvac, Daveiga Mariñeiras, Intasa o Deputación da Coruña. Una nueva idea que, no fue casualidad, coincidió con el derribo de las torres de refrigeración de la central térmica. “Tuvo bastante aceptación entre las propias empresas e instituciones”, señala Carballeira.

Más equipos –”se tradujo en un evento de más intensidad, con partidos muy intensos y con sorpresas”, señala– y más actividades, como el citado foro, en unas jornadas pensadas para todas las personas, participantes y público.

“Ampliar el número de participantes hacía que hubiese mucho descanso entre partidos y nuestra idea ya desde hace unos años era generar un evento atractivo para todo el mundo. Que no fuese necesario ser un conocedor del rugby para acercarte y disfrutar del ambiente, y también aprender un poquito de la disciplina”, cuenta el deportista. Un pequeño mercado con artesanos de la zona, talleres de estampación con Nómadas y de propiocepción y fuerzas del pie, de Pegada, fueron otras de las actividades que “tuvieron mucha aceptación, se acercaron mayores y pequeños”.

Zona de hinchables –también con presencia de jóvenes y menos jóvenes– o sesión vermú con el dúo Élite rodearon un evento deportivo y social que comenzó, con muy buen criterio a cargo de los organizadores, con una fiesta de disfraces con Los Simpson como protagonistas. Y es que, aunque este particular ­Springfield vaya perdiendo algunas de sus señas de identidad más reconocibles –como las citadas torres–, todavía queda un lago y un posible monstruo al que hay que “buscar un nombre”, bromea Carballeira.

Mientras haya arena habrá el Beach Rugby As Pontes; mientras exista la AD Monte Medulio y el Fendetestas; mientras haya el apoyo de instituciones públicas y privadas y, por supuesto, mientras haya gente que elija As Pontes para seguir jugando.