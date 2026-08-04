Últimas plazas para una nueva edición del Campus Chiquibasquet en Esteiro

Ricardo Aldrey y Chiqui Barros, durante la presentación de la iniciativa Daniel Alexandre

El pabellón de Esteiro se prepara para acoger una nueva edición del Campus Chiquibasquet, que celebrará desde el lunes 10 su vigésimo primera edición en la ciudad naval.

Una iniciativa que, como cada año, cuenta con una gran acogida y este año también fue así, pasando de 30 plazas iniciales a las 40 finalmente ofertadas. Unos lugares de los que, al cierre de esta edición, quedaban sólo tres. Así, las personas –con grupo de base desde los cinco años y otros de 18 a 22– más rezagadas todavía pueden inscribirse en este campus de aprendizaje y tecnificación, a través de la web de la iniciativa, con un coste de 65 euros –60 en el caso de haber acudido a Ares–.

Este evento se presentó ayer en el Concello, con el edil de Deportes, Ricardo Aldrey y el propio Chiqui Barros. Ambos desgranaron algunos de los invitados que estarán en esta iniciativa que se prolongará hasta el jueves 14, como el árbitro de ACB y Euroliga, Carlos Cortés; los técnicos Manuel Carballeira y Jorge Varela y el jugador Samuel Barros, entre otros protagonistas.