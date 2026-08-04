Mucho más Samu Barros para el Círculo Gijón Baloncesto en el que será su sexto año

El ferrolano seguirá siendo capitán del grupo asturiano Círculo Gijón

“Siempre un Samu en mi equipo”. Así comentaba el técnico del Círculo Gijón Baloncesto la continuidad del ferrolano Samu Barros en las filas del equipo asturiano, ahora en Tercera FEB. Será la sexta campaña que el base de la ciudad naval vista la equipación del grupo gijonés y una nueva en la que porte el brazalete de capitán.

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“La continuidad de Samu significa mantener a un jugador que conoce el club, vestuario y forma de trabajar”, señalaba el preparador Nacho Galán, añadiendo que “sobre todo representa compromiso. Ya decidió quedarse en otro momento difícil y fue una pieza importante para el ascenso”.

A sus 28 años, el ferrolano sigue en un club que es ya su casa. “El Círculo es una parte muy importante en mi carrera y Gijón una ciudad en la que me siento como en casa”, señala Barros tras su renovación, “sabemos cuál es el objetivo, pero el camino se construye entrenamiento a entrenamiento y en cada partido. Como capitán intentaré ayudar al equipo en todo y conseguir que la afición vuelva a sentirse orgullosa de nosotros”.