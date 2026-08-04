Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Mucho más Samu Barros para el Círculo Gijón Baloncesto en el que será su sexto año

El ferrolano capitaneará al equipo asturiano una campaña más, ahora en Tercera FEB

Redacción Ferrol
04/08/2026 21:16
El ferrolano seguirá siendo capitán del grupo asturiano
El ferrolano seguirá siendo capitán del grupo asturiano
Círculo Gijón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

“Siempre un Samu en mi equipo”. Así comentaba el técnico del Círculo Gijón Baloncesto la continuidad del ferrolano Samu Barros en las filas del equipo asturiano, ahora en Tercera FEB. Será la sexta campaña que el base de la ciudad naval vista la equipación del grupo gijonés y una nueva en la que porte el brazalete de capitán. 

Samuel Barros, con las camisetas que vistió en Gijón

Samuel Barros llega a los cien partidos con el Círculo Gijón

Más información

La continuidad de Samu significa mantener a un jugador que conoce el club, vestuario y forma de trabajar”, señalaba el preparador Nacho Galán, añadiendo que “sobre todo representa compromiso. Ya decidió quedarse en otro momento difícil y fue una pieza importante para el ascenso”.

A sus 28 años, el ferrolano sigue en un club que es ya su casa. “El Círculo es una parte muy importante en mi carrera y Gijón una ciudad en la que me siento como en casa”, señala Barros tras su renovación, “sabemos cuál es el objetivo, pero el camino se construye entrenamiento a entrenamiento y en cada partido. Como capitán intentaré ayudar al equipo en todo y conseguir que la afición vuelva a sentirse orgullosa de nosotros”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620