La primera de muchas para las canteranas del Arco Narón

Las naronesas levantan el trofeo que las acredita como las segundas mejores del país A. N.

Lúa Teijeiro Aneiros, Lía Lage Pernas e Iria Zaragoza López no olvidarán nunca el verano de 2026. A fuego quedará marcado en su memoria un mes de julio en el que disputaron su primera gran final nacional y, por supuesto, guardaron con mucho amor en su equipaje una celebradísima medalla de plata.

Esta nueva gesta del siempre fructífero tiro con arco local se produjo en Madrid, en un conocido Complejo Deportivo Cantarranas en el que, en esta ocasión, las jóvenes canteranas de la escuela municipal y Arco Narón inscribieron su nombre como subcampeonas estatales sub 18. Y lo hicieron forjando este equipo gallego netamente naronés al ser las mejores arqueras gallegas en el “round” de la competición individual de arco recurvo.

Las verdes se pusieron el traje de campeonas desde su cuarta posición en el ranking previo y acertaron a doblegar en su primer duelo al combinado de Cataluña sin excesivos contratiempos (6-2). Con la confianza en el trabajo que estaban realizando, no dudaron tampoco para dejar por el camino a una Andalucía que se había hecho con la primera plaza en el citado ranking previo.

Teijeiro, Lage y Zaragoza lo hicieron, además, sin ceder ni un set ante sus rivales del sur. Las naronesas estaban ya en la final, su primera final nacional. Y, quizá fue esto lo que, de momento, le faltó a las locales para dar ese paso hacia el título. Esos lógicos nervios se notaron en su duelo ante Asturias –segunda en el “round”–, ya que en esta ocasión fueron las del Principado las que se llevaron el triunfo sin sets en contra.

Un último traspié que en absoluto empañó la alegría de estas jóvenes tiradoras que llevan ya varias campañas volviendo a colocar al tiro con arco comarcal en el lugar que se merece. Una celebración que asimismo llegó con la cuarta posición de su compañera Paula Pérez, en su caso en el equipo gallego sub 15, al que asimismo entró al colocarse entre las mejores en el “round”.

La del Arco Narón formó con Emma García –GEM Águilas Verdes– y Uxía Goyanes –Arqueiros de Cambre– y rozaron la medalla color cobrizo. Ganando a Extremadura en cuartos (6-2) y en semis, con Madrid como rival y el 4-4 en el marcador, el desempate a una sola flecha por tiradora decidió el grupo finalista.

La mayor experiencia de las madrileñas ganó en esta partida (28-25), con Pérez y sus compañeras disputando la tirada por el bronce, en la que se impuso a Andalucía (1-5) con Galicia celebrando la cuarta posición. También hubo presencia naronesa en la modalidad por equipos mixtos, con Teijeiro entrando de nuevo al campo con Beltrán Doval –Lumelar–. Alcanzando la ronda de cuartos, Madrid con un 0-6 cortó el camino de este tándem, que fue sexto.

En individual, también

Unos excelentes resultados por equipos, que demuestran la calidad de la cantera gallega y local, que tuvieron su semilla en las primeras flechas de la competición. Después de este “round”, fue de nuevo Teijeiro la que alargó más su camino, alcanzando unos cuartos en los que sólo la andaluza Sandra Pérez, a la postre, oro estatal, frenó a la naronesa en una ajustada tirada que finalizó 2-6. Eso sí, los puntos logrados por la de Narón previamente le valieron para una trabajada quinta posición.

Sus compañeras Zaragoza y Lage compartieron vigésimo cuarto lugar, con Raquel Lorenzo sin poder entrar en eliminatorias en la trigésimo octava plaza. En sub 15, con Pérez en liza –la también local Adriana Rodríguez fue baja de última hora–, esta se estrenó en un Nacional en el decimosexto lugar.

Y en esta exitosa última cita de la temporada también hubo presencia del Sílex de As Pontes, con Daniel González Formoso empuñando el recurvo absoluto. El de la villa, tras superar el corte, cedió en su primer duelo eliminatorio ante el navarro Jon Urriza para ser cuadragésimo cuarto. Un camino que no pudo ser más largo por equipos, cayendo también en su primer duelo ante Castilla y León.