La jugadora del Baxi Ferrol, Sara Martínez, disputa con España los octavos en el Eurobasket sub 18

La jugadora del Baxi Ferrol, abajo a la izquierda, con sus compañeras FEB

Una de las nuevas caras del Baxi Ferrol para esta temporada, la viguesa Sara Martínez, disputa hoy los octavos de final del Eurobasket sub 18. La integrante de la formación local y sus compañeras de la selección española entran en estos duelos eliminatorios por la puerta grande, invictas tras ganar a Montenegro (87-39) en su último duelo de la fase de grupos, con cinco puntos de la propia Martínez, que estuvo más de 20 minutos en pista.

Ahora, la olívica y el resto del conjunto nacional tendrán que verse las caras con Croacia –15.30 horas–, colistas del grupo D sin conocer la victoria. En octavos esperará Hungría o Italia.