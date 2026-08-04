Gabriel Álvarez, David Pena y Fernando Suanzes brillan en Ourense

El pontés Álvarez, en las filas del Pulpeiros GFE mugardés, se impuso en infantil manzaneda bikepark

Algunos de los nombres más prometedores de ciclismo local comenzaron el fin de semana en la estación de Manzaneda y lo terminaron en el parque de O Pasatempo de Betanzos. En estos emplazamientos se disputaron sendas citas dirigidas a la cantera de toda Galicia en las modalidades de descenso y de BTT.

Uno de los que hizo doblete y pudo inscribir su nombre en el “top 10” de ambas clasificaciones fue Unai Alonso Carballo –As Pontes–, consiguiendo su mejor registro en Ourense, al ser cuarto en Promesa –con Breogán Roig Pita, del Pulpeiros mugardés, noveno–.

Mientras, en Betanzos, el de la villa finalizó séptimo. Fue en el concello ourensano en donde el brillo comarcal fue más cegador, con los triunfos de otro pontés Gabriel Álvarez Alonso –Pulpeiros GFR Performance–, David Pena –Náutico de Narón– y de otro integrante del club mugardés, Fernando Suanzes, subiéndose a lo más alto del cajón en infantil, alevín y benjamín, respectivamente.

Una gran actuación local en la que también destacaron el séptimo lugar de Alén Hermida Sanjuan –Pulpeiros– y el décimo de su compañero Ángel Galdo López en infantil y alevín. Por su parte, Xandre Perille Llago –Esmelle– rozó un nuevo cajón para la delegación local al ser cuarto en Principiante, con el también ferrolano Leo Sanmartín en décimo lugar.

En Betanzos, precisamente, fue la cuarta plaza del alevín Brais Castiñeira Vigo –Esmelle– otro de los mejores registros comarcales, cerrando esta brillante actuación local la quinta y la décima posición de sus compañeros Theo Rivera Doce y Santiago Hermida Pereira en benjamín A e infantil.