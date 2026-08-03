Últimos 200 metros para otro bronce nacional del Náutico Firrete

Los de Pontedeume, a la derecha, en el podio del Campeonato de España sprint olímpico Náutico Firrete

Agosto, el mes por excelencia de vacaciones, lo es –casi– también para la delegación del exitoso Náutico Firrete de Pontedeume. La entidad quiso despedirse por todo lo alto de una campaña llena de momentos para recordar y así lo hizo en la lámina de agua del embalse asturiano de Trasona. El club eumés ejerció la representación local en el Campeonato de España sprint olímpico sénior, júnior e inclusivo, con el que cerró su campaña de pista. Y como no podía ser de otro modo, el Firrete lo hizo desde el podio.

Ese cajón al que se subieron los tripulantes del K-4 sénior de Pontedeume para llevarse a casa la medalla de bronce. Óscar Allegue Pena, Bruno González Sedes, Borja López González y Antonio Jorge Rey Agulló cocinaron con una exitosa mezcla de juventud y veteranía esta tercera posición para la delegación local en la distancia de mil metros.

Los integrantes de la embarcación local pelearon durante toda la cita por estas primeras posiciones y consiguieron su recompensa en una regata en la que venció un Club Deportivo Básico El Sella de Alberto Llera, Javier Sánchez, Miguel Fernández y Nelson Geringer, con una segunda posición muy disputada entre eumeses y los, a la postre, subcampeones del Jaire Aventura Los Rápidos de Arriondas Pedro Vázquez, Javier Hernanz, Emilio Llamedo y Javier López. La embarcación eumesa se ganó palada tras palada su posición entre los mejores, entre medallistas europeos sub 23 o el propio presidente de la Real Federación Española de la disciplina, poniendo un gran broche a un gran ejercicio.

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A centésimas se quedó de un nuevo bronce la tripulación eumesa en 500 metros, en la que también formaron Óscar Allegue y Bruno González, en esta ocasión cambiando de hermano, pasando de Borja a Martín, y con Antón Cao. En una, como suele ser habitual, ajustadísima entrada en meta, el Aranjuez de Adan Hernández, Adrián Del Río, Jaime López y Víctor Pizarro se embolsó la tercera plaza.

Una foto final que también resolvió el triunfo y la segunda posición del Tudense –Roi Rodríguez, Manuel Rivas, Matías Otero y Luis Santiago Melo– y el Fluvial lucense de Paco Cubelos, Carlos Arevalo, Miguel Rouco y Rodrigo Germade. Una final A en la que, de nuevo, el Náutico Firrete volvió a demostrar el fruto de su trabajo.

La entidad eumesa estuvo también presente en la pelea por las medallas en los 200 metros –con idéntica tripulación– al día siguiente, exhibiendo su potencial así tanto en distancias largas como en las cortas. En menos de un segundos entraron las seis primeras embarcaciones, con los de la villa sacando, en esta ocasión, la pajita más corta para ser sextos. Eso sí, con un registro de 30:94 por el 30.52 de un Palma que fue bronce. Una nueva cita llena de pesos pesados de la disciplina, como los citados Arelavo o Germade –que con Cristian Toro y Pelayo Roza fueron campeones– y también Carlos Pérez, Perucho –plata con el Ría del Aldán–.

Mucho músculo

La presencia eumesa en las finales A de la competición asturiana también se dio en la júnior, gracias al buen hacer del medallista mundial Pedro Delgado González. El deportista local, bronce en la prueba disputada el pasado mes en Canadá con el K-4 español sobre 500, finalizó sexto en la competición, en esta ocasión, de 200 metros.

Delgado formó asimismo, precisamente, en la tripulación de equipo del Firrete, con Pablo Barcia Aguilar, Daniel Beceiro Villar y Daniel Pérez Vázquez, en el medio kilómetro, cruzando la línea de meta en la octava posición. En las finales B de este Nacional también se multiplicó la participación del Firrete, con los propios Barcia y Pérez siendo segundos el K-2 júnior. Barcia fue, asimismo, tercero en la misma distancia de 200 metros ya en la prueba individual. En las citas sénior, Allegue fue tercero en esta misma prueba, así como en el K-2 junto con Bruno González –con Cao y Martín López en cuarto lugar–. El menor de los hermanos, Borja, y Rey fueron también terceros en los 1.000 metros.

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Unos resultados muy aplaudidos y con los que el club eumés cierra la liga masculina de División de Honor en la sexta posición entre 25 entidades tras las cuatro pruebas puntuables –esta última, el Nacional de invierno de Sevilla y las Copas de Verducido y Trasona– de su calendario. Fluvial de Lugo, Aranjuez y Tudense coronaron esta tabla. Una campaña eumesa en la que también destaca la décima posición en Primera División femenina. Con el regusto del trabajo bien hecho, la entidad prepara ahora una nueva Baixada do Eume.