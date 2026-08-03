La ruta de Lucía Sicre y Carolina Santos al podio en Vilagarcía

Sicre y Santos destacaron en la cita de Arousa Ría Ferrol

La distancia entre Carballo, sede el pasado año, y Vilagarcía, que recogió el testigo como organizadora, no “borró” del podio la presencia de la delegación comarcal en el Campeonato Autonómico de diez kilómetros en ruta.

Con un trazado urbano por la villa, ellas fueron las protagonistas en una competición arousana con más de medio millar de nombres buscando el cajón gallego en esta distancia y modalidad. El premio, en esta ocasión, fue para las integrantes del Ría Ferrol Lucía Sicre Maside y Carolina Santos Villalonga.

La primera peleó hasta la recta final por hacerse con el título, si bien en estos últimos metros Sara Castillo Oñate –Celta– tenía una marcha más. Lo suficiente para colgarse el oro, con la ferrolana cruzando la meta como segunda clasificada en esta tabla femenina y primera en categoría sénior, con un registro de 36:13, a dieciséis segundos de la viguesa.

Un cajón en el que a punto estuvo también de subirse su compañera de club Santos. A pesar de su buena carrera, la más joven en esta parte alta de la tabla –nació en 2005–, finalizó cuarta en la clasificación conjunta. Eso sí, su trabajo tuvo premio en su categoría, ya que fue la mejor sub 23 en este estival Campeonato Gallego.

Además

En la cita masculina de este Autonómico y en las pruebas populares de base, también hubo premio para la comarca. en forma de medalla para el pontés Bieto Losada Coello –Olympo–, que cruzó la meta como tercer clasificado en la prueba sub 12. Por su parte, Martín Villar –Ferrol Atletismo– fue vigésimo octavo en la tabla sénior en esta exitosa cita local en Vilagarcía.