El ferrolano Álex Rilo se corona en el multitudinario Cros Piñeiral de Cabanas

Miguel Benasach, en primer término, del Triatlón Ferrol CT Betanzos

Multitudinaria. Así fue la vigésimo tercera edición del Cros Popular Piñeiral de Cabanas, que el pasado domingo llenó de colores y atletismo el pinar local y las inmediaciones del antiguo campo de fútbol. Un trazado de siete kilómetros para las categorías desde sub 20 hasta máster y en el que reinó el sub 23 ferrolano Alejandro Rodríguez Rilo –24:39–, tras una dura pugna con Iago Prada –Fogar carballés–. Un cajón que completó José Francisco Rocha García, del Brutanzos.

Una populosa cita estival en la que el triunfo femenino fue para Hannah Turner –28:58–, con Soledad Leiro López –SD Compostela–, 20 años mayor, muy cerca, para colgarse la plata, con Raquel Fernández Díaz –Club de Corredores–, en la posición de bronce. En las pruebas de base destacó el pelotón local en las citas conjuntas sub 12 y sub 10. Dylan Alarcón –Olympo As Pontes– y Roi Agra –Triatlón Ferrol–, fueron plata y bronce en la tabla conjunta y en la sub 12, categoría en la que la también pontesa Ainara Rivas fue la ganadora. Adrián Alarcón y Jimena Cal fueron bronce en sub 10.