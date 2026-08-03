Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El ferrolano Álex Rilo se corona en el multitudinario Cros Piñeiral de Cabanas

Hannah Turner fue la mejor en la tabla femenina 

Redacción Ferrol
03/08/2026 21:43
Miguel Benasach, en primer término, del Triatlón Ferrol
Miguel Benasach, en primer término, del Triatlón Ferrol
CT Betanzos
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Multitudinaria. Así fue la vigésimo tercera edición del Cros Popular Piñeiral de Cabanas, que el pasado domingo llenó de colores y atletismo el pinar local y las inmediaciones del antiguo campo de fútbol. Un trazado de siete kilómetros para las categorías desde sub 20 hasta máster y en el que reinó el sub 23 ferrolano Alejandro Rodríguez Rilo –24:39–, tras una dura pugna con Iago Prada –Fogar carballés–. Un cajón que completó José Francisco Rocha García, del Brutanzos.

Una populosa cita estival en la que el triunfo femenino fue para Hannah Turner –28:58–, con Soledad Leiro López –SD Compostela–, 20 años mayor, muy cerca, para colgarse la plata, con Raquel Fernández Díaz –Club de Corredores–, en la posición de bronce. En las pruebas de base destacó el pelotón local en las citas conjuntas sub 12 y sub 10. Dylan Alarcón –Olympo As Pontes– y Roi Agra –Triatlón Ferrol–, fueron plata y bronce en la tabla conjunta y en la sub 12, categoría en la que la también pontesa Ainara Rivas fue la ganadora. Adrián Alarcón y Jimena Cal fueron bronce en sub 10.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620