Niebla cierra el Eurobasket con una cuarta posición

Diego Niebla, durante el encuentro ante Francia por la medalla de bronce del Eurobasket FIBA

Diego Niebla cerró su participación en el Eurobasket sub 18, disputado en la localidad italiana de Trentino, con una medalla de chocolate tras caer en el duelo por el tercer y cuarto puesto contra la selección francesa (69-74).

En un encuentro muy disputado desde el inicio, el cuadro galo tomó las primeras ventajas en el marcador, especialmente en el primer cuarto, y luego supo conservarla durante el resto del choque. Aunque el jugador del Joventut intentó por todos los medios guiar a su equipo hacia la victoria –anotó 17 puntos y cogió 7 rebotes– no pudo conseguirlo.

A pesar de ese resultado amargo, el ferrolano realizó un gran campeonato. No en vano, el canterano del Basket Ferrol estuvo excelso en todos los partidos previos. En su debut en este Eurobasket, la selección española superó con comodidad a Estonia (61-87), donde aportó once puntos y ocho rebotes.

Aunque fue una gran actuación, la del segundo encuentro, frente a Italia (68-61) fue ligeramente mejor, al rozar el doble doble –metió doce tantos y capturó nueve balones–. En el tercer duelo de grupos, frente a Letonia (92-87), Niebla sobresalió al cosechar 18 unidades para un total de 21 créditos de valoración.

Ese buen hacer continuó en octavos ante una débil Bulgaria (99-66). Frente a este combinado cosechó unos números muy similares –18 puntos y 20 de valoración–. En cambio, en cuartos, en un partido gris de la selección, hasta un tercer cuarto soberbio donde le recuperaron a Grecia una diferencia de 27 puntos, el del Joventut apenas anotó cuatro. Esa actuación no le gustó nada y así lo demostró en la semifinal ante Eslovenia. En ese duelo, Niebla protagonizó su mejor encuentro y demostró su candidatura al MVP del torneo al cosechar 32 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias. Sin embargo, no fue suficiente para que España se metiese en la final.

Más torneos

Pero Niebla no fue el único representante local que estaba envuelto en un torneo continental, pues tanto Pablo Mera (Real Madrid) como Sandra Martínez (Baxi Ferrol) competían en la Copa Báltica y el Eurobasket sub 18 femenino, respectivamente.

En cuanto a Mera, que acudió con la selección sub 16, contó sus encuentros por victorias. En el primero de ellos, el combinado nacional superó a Lituania (90-85, mientras que en el segundo aplastaron con contundencia a Estonia por 112-56 con una gran actuación del ferrolano. Por último, frente a Letonia a la que ganaron por 77-81.

En cuanto a Sandra Martínez, que está participando en el Eurobasket sub 18, también está teniendo un inicio de campeonato perfecto, pues venció los dos partidos que disputó de momento en la una fase de grupos. Primero se midió a Eslovenia a la que superó por 80-31 en un duelo en el que la del Baxi aportó seis puntos, dos asistencias y tres rebotes en casi 17 minutos. A continuación, se enfrentó y venció a Turquía por 30-62, donde consiguió cinco puntos. Este lunes volverán a la acción para medirse a Montenegro (15.45 horas).