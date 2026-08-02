Nacho Gálvez y Sara Guerrero, lo más rápidos en el Trishark

Imagen de todos los premiados en la competición Cedida

Por todo lo alto volvió a la actividad el Trishark Narón que, después de su ausencia de 2025, reunió este año un cartel de lujo en el entorno del paseo marítimo de Xuvia. Durante dos días, alrededor de cuatrocientos deportistas se reunieron para tomar parte en toda las pruebas diseñadas por la organización, que corrió a cargo del Náutico Narón, con Concello de Narón y Federación Galega.

La internacional Sara Guerrero (Náutico Narón) y el madrileño Nacho Gálvez (Delikia) fueron los mejores en la prueba principal del evento, disputada en el modalidad sprint (750 metros de natación, 22 kilómetros de ciclismo y 5,1 de carrera a pie) y con un intenso viento. En la carrera femenina, Guerrero dominó la carrera junto a sus compañeras de club María Alzaga e Irene Redondo –las tres ya quedaron al frente de la prueba en el segmento de ciclismo– para cruzar la línea de meta en este mismo orden.

En cuanto a la competición masculina, después de que un sexteto en el que estaban los principales favoritos a la victoria saliese destacado del segmento de natación, Gálvez y Ariel Soto (Triatlón Ferrol) se destacaron del resto para completar el resto del tramo en solitario. Gálvez se distanció en la carrera a pie de un Soto que se fue desfondando, así que la segunda plaza fue para Xandre Álvarez (Pabellón Ourense) y la tercera para Andrés Cendán (Fluvial), gracias a una gran carrera.

Además

En la prueba por equipos el triunfo fue para el OMODA7, formado por Sara Guerrero, Nacho Gálvez, Carlos Bautista y Andrés Cendán.

Previamente a la competición principal se celebró otra en la modalidad supersprint, con certámenes tanto a nivel individual como de relevos. En esta última, con un deportista en cada segmento, la victoria fue para Los Carmela, escuadra formada por Esteban Basanta (natación), Isa Navarro (ciclismo) y Pascual Rodríguez (carrera a pie). La prueba individual, por su parte, registró la victoria de Iago Álvarez, que pertenece a la escuadra local.