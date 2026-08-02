Mugardos reclama su sexta posición

El Remo Mugardos, en una foto de archivo Daniel Alexandre

La XLI Bandeira Concello de Redondela volvió a demostrar que el Club do Mar de Mugardos es uno de los candidatos a salvarse con solvencia. Los de la villa exhibieron una de sus mejores versiones para ocupar nuevamente la sexta posición, superando tanto a Narón como a A Cabana, que habían hecho lo propio en la bandera de casa.

Al contrario que en Ferrol en el que la competición se tuvo que disputar en formato contrarreloj, la bandera volvió al sistema habitual de tres tandas.

En la primera, como ocurrió a lo largo de toda esta temporada, A Cabana-Ferrol destrozó a sus rivales, Cesantes-Rodavigo y Castropol, a los que le endosó más de treinta segundos. Con todo, los ferrolanos no sabían si ese 20:56.00 era un tiempo competitivo hasta que saliesen Bueu-Simei, Mugardos y Narón.

Desde el inicio de esa segunda tanda comprobaron que no iba a ser suficiente, incluso a pesar de que Mugardos fuese cuatro segundos más lento en la primera ciaboga. Con todo, conforme avanzó la prueba, esa distancia cambió de bando y acabó a favor de los de la villa. Eso sí, ni ellos ni Narón pudieron seguir el ritmo de un Bueu-Simei, que voló durante toda la regata. No en vano, inscribió un tiempo de 20:24.06, algo que no iba a ponérselo nada fácil a los participantes de la tanda de honor.

En ella, como no podía ser de otra manera, Cabo da Cruz volvió a demostrar que este año la Liga Galega de traiñeiras se le queda pequeña. Los ex ACT no dieron ninguna opción a sus rivales durante tres de los cuatro largos previstos. En el último, se toparon con la resistencia de Tirán-Pereira, que finalizó a sólo cinco segundos, lo que le permitió ocupar el segundo lugar.

Mientras, tanto Samertolameu como Mecos tuvieron una bonita lucha entre ellos y en la distancia con Bueu, ya que clavaron sus tiempos. Finalmente, Mecos se impuso a las otras dos. En cuanto a las embarcaciones locales, Mugardos acabó sexto, con Narón séptimo y A Cabana octavo.