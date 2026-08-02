Ares regresa a la buena senda

Ares finalizó en la novena posición en Lekeitio Aitor Arrizabalaga/ACT

Después de otra mala jornada en una regata de ría, el Remo Ares quería demostrar que la mejoría mostrada en jornadas anteriores era real y buscó aprovechar la XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala, disputada nuevamente en mar, para hacerlo. Y así lo hizo, pues finalizó esta nueva jornada de la Eusko Label Liga en la novena posición.

En una primera tanda poco habitual debido a la presencia de Ondarroa y San Juan, tanto Lekittarra como Ares quisieron demostrar que les podían competir de tú a tú con dos traineras que están por delante en la clasificación. Durante los primeros metros la igualdad fue máxima a pesar de la diferencia de los carriles, donde en el que iban los de Pendo, el uno, era el peor de todo al menos en el primer largo.

Por ello, desde casi el inicio se fueron echando a la calle dos, perdiendo algo de tiempo, para luego recuperarlo en la vuelta. Mientras, sus rivales siguieron por su sitio, especialmente un Lekittarra que estaba muy motivado por competir en su campo de regatas. Eso sí, no se podían despistar, pues Ondarroa y San Juan le pisaban los pies, ya que sólo estaban a dos segundos, mientras que Ares, a pesar de esos movimientos, se mantenía a tres.

La igualdad era máxima cuando se aproximaba la primera ciaboga. En ella, ninguna tripulación quiso arriesgar para no echar por tierra lo que habían hecho. Con todo, nada más salir Lekittarra subió un poco el ritmo y dejó atrás a las otras tres traineras, que luchaban por seguirles de cerca. De ese trío, el que comenzó a destacar fue Ares, que siguió por su carril y aprovechando las olas, remontó de la última posición a la segunda, mientras que tanto San Juan como Ondarroa, que se estuvieron moviendo por todo el campo, perdieron esa ventaja que tenían. Esa diferencia se mantuvo tras el paso por la segunda ciaboga, pero no se podía despistar, ya que en este tercer largo era clave no cometer ningún error para conservar esa renta de dos segundos con Ondarroa.

Sin embargo, conforme se fue acercando ese nuevo viraje, la trainera vasca alcanzó a la aresana y comenzaron una lucha por esa segunda plaza, pues tanto Lekittarra, que volaba a más de 14 segundos, como San Juan, que se había descolgado mucho, estaban fuera de la ecuación.

Tras el tercer giro, Ares consiguió conservar ese segundo puesto, pero todavía quedaba un último largo en el que tenía que apretar los dientes para llegar antes. Para lograrlo, buscó seguir la estela de Lekittarra. Sin embargo, Ondarroa cogió dos olas muy buenas que la llevaron al carril dos y empezaron a volar, hasta sacarle cinco segundos. Finalmente, Lekittarra venció en su casa, consiguiendo un tiempo de 20:19.42, seguido de Ondarroa (20:36.78), Ares (20:41.12) y San Juan (20:53.84), como último clasificado.

Más tensión

Aunque los de Pendo ya habían hecho su trabajo, no se pudieron relajar, ya que dos de sus rivales, Chapela y Santurtzi, competían en la segunda tanda y era muy importante que hiciesen una mala regata para quedar por detrás de ellos y así recortar muchos puntos. De hecho, en el primer largo la embarcación gallega perdió mucha ventaja con sus competidoras (Hondarribia, Donostiarra y Santurtzi), que empezaron muy bien.

Y es que justo al llegar a la primera ciaboga trece segundos con la líder, una Donostiarra que estaba en tiempos de Lekittarra, una situación que duró poco, pues al final del segundo tramo, perdió cinco segundos con la tripulación local. Mientras, Chapela y Santurtzi empeoraban los tiempos de Ares, lo que era una gran noticia para los de Pendo, pero todavía quedaba un último largo en el que lo iban a dejar todo. Por suerte, los aresanos quedaron por delante de ellas para sumar cuatro puntos.

Por último, en la tanda de honor, Orio, que tuvo que luchar más de lo previsto, especialmente con Donostiarra, se anotó una nueva regata para completar un nuevo doblete en esta temporada.