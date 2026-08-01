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+Deportes

La Copa Calleja ya tiene finalistas, que se medirán este sábado en el Tenis

Desde las 17.30 se disputará el choque femenino, mientras que el masculino empezará a las 19.00

Redacción Ferrol
01/08/2026 13:05
Casino Club de Tenis Copa Calleja
Celia Cerviño, actual campeona gallega, se medirá en la final con Marta Gayoso
Daniel Alexandre
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Maxi Villar tratará de hacer valer su condición de primer cabeza de serie para adjudicarse el título en la Copa Calleja, que se está desarrollando desde hace unos días en las pistas del Casino Ferrolano Tenis Club. Este jugador derrotó en semifinales a Sergio Noguera por un resultado de 6-2 y 6-4 y, de esta manera, peleará hoy por hacerse con el título. 

Su rival en el encuentro definitivo será el argentino Julio César Porras, que remontó ante el ferrolano David Cao para acabar imponiéndose por un tanteador de 2-5, 6-1y 6-2 que le de acceso a la lucha por el título que se disputará sobre las 19.00 horas de este sábado. 

Femenino

Mientras, en el Open de España femenino, que se desarrolla de manera paralela, no hubo sorpresas y las dos primeras preclasificadas serán las que se jueguen el título a partir de las 17.30 horas.

La primera, Celia Cerviño, derrotó a María Benito por un claro marcador de 6-1 y 6-0. En la segunda semifinal, Marta Gayoso encontró más oposición en Amanda Montes, como refleja al 2-6, 6-3 y 6-3 final. 

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