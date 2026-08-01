Julio César Porras y Celia Cerviño se coronan en la Copa Calleja

Porras, durante el partido final de la competición Daniel Alexandre

A pesar de ser el quinto cabeza de serie y su rival el primero, el argentino Julio César Porras dio la sorpresa para derrotar a Maxi Villar y adjudicarse la septuagésimo segunda edición de la Copa Calleja, que se desarrolló a lo largo de toda la semana en las pistas del Casino Ferrolano Tenis Club. El deportista sudamericano se mostró muy superior durante todo el partido a su rival, al que no permitió entrar en juego para acabar ganando por un doble 6-2.

A pesar de que Villar había mostrado durante toda la semana el porqué de ser el primer clasificado del torneo, su adversario en el encuentro en el que se ponía en juego el título impidió en todo momento que se sintiese cómodo sobre la pista. De ahí que se adjudicase con suficiencia en el primer parcial antes de que en el segundo, lejos de que las cosas cambiasen, Porras certificase su victoria y su primer título en Ferrol en una competición en la que fue de menos a más a medida que fue avanzando la semana de competición.

Féminas

En cuanto al Open de España femenino-II Memorial Mabel García, la final no tuvo demasiada incertidumbre. La pontevedresa Celia Cerviño, primera cabeza de serie del torneo, derrotó a la segunda, la grancanaria Marta Gayoso por un resultado de 6-4 y 6-0 en un encuentro en el que, sin embargo, su rival se adelantó en el primer set por 4-1. Pero la ganadora fue demostrando su superioridad poco a poco para llevarse el título.

Celia Cerviño, durante la final del torneo ferrolano Daniel Alexandre

De hecho, tras llevarse la primera manga al encadenar cinco juegos, en la segunda Cerviño se mostró muy superior. De ahí que dejase en blanco a su rival para, de esta manera, salir victoriosa de Ferrol por primera vez en su carrera tras completar un torneo que fue excelente.