Jornada gris para Ares en Santurtzi

La tripulación aresana fue de más a menos en Santurtzi Aitor Arrizabalaga / ACT

Las regatas de río se le siguen atragantando al Remo Ares. La embarcación local finalizó en la última posición en la Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña, tras una regata en la que fue de más a menos.

Después de una jornada brillante en Getxo, la embarcación entrenada por Pendo estaba con muchas ganas de volver a competir. Estaba convencida de que podía cosechar otro éxito en Santurtzi, donde la embarcación que ejercía de local quería destacar ante su público. De igual manera, San Juan, otra de las integrantes de esta primera tanda, buscaba demostrar que no tendría que estar ahí. Por último, Chapela, que no estaba en su mejor momento, esperaba recuperar su buena racha.

A pesar de esas formas en las que llegaban todas las tripulaciones, lo cierto es que en el inicio todo cambió, pues fueron Santurtzi y Ares los que, aprovechando este primer largo más corto, de apenas 832 metros, para comandar. Con todo, la distancia con sus dos perseguidores no era muy grande, de apenas un segundo con San Juan y dos con Chapela. Todo estaba en un puño cuando todos giraron en la primera ciaboga. Nada más salir, comenzó un cambio de ritmo en todas las traineras.

Mientras que unas se abrían y cambiaban de carril, tanto la aresana como la de Chapela, siguieron por el suyo. De hecho, los de Redondela se pegaron al espigón y comenzaron una gran remontada, pues en apenas trescientos metros pasó de ir últimos a liderar la serie, todo lo contrario de lo que le pasó a los de Pendo, que les costó mucho ese segundo tramo.

Conforme se acercaba el segundo viraje, la ventaja fue creciendo hasta los ocho segundos, una renta muy considerable a pesar de que todavía quedaba mucha regata por delante, pero lo tenían muy bien para, por lo menos, ganar la tanda y quien sabe si meter a alguna trainera más entre ella y un Ares que no era capaz de remontar. Además, durante bastante rato se le metió San Juan en su carril y a una distancia muy corta, lo que le impidió coger un ritmo bueno. Eso provocó múltiples quejas de Hugo Rascado al juez de mar. El árbitro sacó varias banderas blancas y una azul a la trainera vasca, pero de nada sirvió pues apenas hicieron caso, algo que les resultó beneficioso pues cogieron más distancia con los aresanos.

Esa situación hundió anímicamente a los de Pendo, que le perdieron la cara a la tanda y cayeron a trece segundos en el último paso por la ciaboga. Con la última posición prácticamente asegurada, buscaron seguir remando, pero ahorrando un poco las energías para la regata que tendrá lugar este domingo en Lekeitio. Finalmente, Chapela se llevó esta serie al marcar un tiempo de 20:08.27, superando por ocho segundos a Santurtzi (20:16.14), once a San Juan (20:19.82) y 18 a Ares (20:26.92).

Emoción

A pesar de esos resultados, la trainera aresana confía un poco en que alguna de las traineras de la segunda tanda –Hondarribia, Donostiarra, Ondarroa y Lekittarra– pudiese empeorar ese registro y, tras el primer largo, todos los hicieron, algo que elevó sus esperanzas. Con todo, todavía quedaba toda la prueba y los dos tramos más largos, de casi dos kilómetros, en los que todo podía pasar. Y eso sucedió porque en el segundo paso por la ciaboga, además de que todo se comprimió más, todas estuvieron en los tiempos de Chapela.

Esa situación continuó igual hasta que se llegó al último giro, donde las diferencias aumentaron ligeramente, pero quedaba un último largo en el que todos iban a exprimirse al máximo para mejorar sus posiciones y así lo hizo Donostiarra que superó por un segundo a Chapela, el mismo tiempo con el que Lekittarra condenó a un Ares a la última posición tanto de la bandera como de la clasificación general.

Por último, en la tanda de honor Orio volvió a sumar una victoria al imponerse de forma contundente sobre Zierbena y Bermeo-Urdaibai, que no pudieron seguir el ritmo infernal del líder de la ACT.