Ares, a seguir en la racha

La embarcación aresana, durante una regata de esta temporada Aitor Arrizabalaga / Eusko Label Liga

Entra la Eusko Label Liga en su segundo mes de competición y el Club de Remo de Ares lo hace por encima del puesto que condena irremediablemente al descenso.

Después de que las difíciles condiciones que se registraron en las regatas del pasado fin de semana lo acabasen favoreciendo, la tripulación de la ‘Santa Olalla de Lubre’ espera repetir esta semana su buen nivel de la semana anteriormente. Empezando por la cuadragésimo séptima edición de la Bandera de Santurtzi, que se va disputar esta tarde de sábado (18.21 horas).

La embarcación de Ferrolterra se prepara para un mes en el que competirá siempre en la primera tanda de cada prueba. Así que enfrente tendrá a sus rivales directos por conseguir la permanencia, tanto eludiendo la última plaza que ahora ocupa Chapela como tratando de dejar a dos rivales por debajo para evitar, incluso, el playoff de permanencia en la categoría, ese al que acceder el penúltimo clasificado del torno regular de la competición.

La escuadra aresana espera que este mes le sirva para demostrar la mejoría que va atisbando poco a poco. Será la manera de mantenerse en una categoría que destaca por su igualdad y exigencia y en la que la formación que dirige Pendo intentar de demostrar que tiene nivel para estar.