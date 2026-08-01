A Cabana Ferrol logra su mejor resultado en la bandera de casa

El Remo A Cabana, en acción Daniel Alexandre

No hay nada como remar en casa para conseguir su mejor resultado. Eso fue lo que pensó e hizo A Cabana-Ferrol, que aprovechando la XVIII Bandeira Cidade de Ferrol-VIII Memorial Miguel Derungs Criado, cosechó una sexta plaza que les permitió sumar una cantidad muy importante de puntos respecto a Mugardos, que acabó en el séptimo lugar, y a Narón, que fue octavo.

En una competición que se desarrolló en forma contrarreloj -cada participante salió en intervalos de un minuto-, ese no le importó porque se decidió a hacer su regata sin pensar en los demás, sino en sus vecinos y rivales en la general. Así, aprovechando unas condiciones magníficas comenzó a volar en su campo de regatas, ya que en cada largo le sacaba cada vez más distancia a sus rivales y le ponía las cosas más difíciles a los que remaban a continuación. Finalmente, A Cabana paró el crono en un competitivo 22:08.56.

Con todo, tanto Narón, como Mugardos y Bueu-Simei -los siguientes en salir- no se iban a rendir tan fácilmente. Buscaron marcar un ritmo más alto para no tener ningún problema. Sin embargo, las dos embarcaciones comarcales, tras los dos primeros pasos por las ciabogas, marcaron peor tiempo que la organizadora de la regata, una situación que animó al público que acudió en masa a la ensenada de A Cabana para alentar a los suyos y de paso disfrutar de nueve de las mejores traineras autonómicas.

Esas diferencias se mantuvieron igual, para alegría de un A Cabana Ferrol, que sólo fue superado por Bueu-Simei, lo que le otorgó la sexta posición final. Por último, fue el turno de la tanda de los mejores, dónde Cabo da Cruz volvió a exhibir todo su poderío. Los ex de la ACT ganaron con una ventaja de casi nueve segundos sobre Tirán-Pereira y de trece sobre un Samertolameu, que cerró el podio en esta XVIII Bandeira Cidade De Ferrol-VIII Memorial Miguel Derungs Criado.