Pedro Osorio: “Hasta que vi el marcador no supe lo que había hecho”

Pedro Osorio valoró positivamente una temporada que cerró con un bronce en el Campeonato de España absoluto Daniel Alexandre

Los sueños están para cumplirlos y eso es lo que está intentando conseguir Pedro Osorio López (Ferrol, 2000). El ferrolano dio un paso muy importante el pasado sábado, al conseguir su primera medalla en el Campeonato de España absoluto celebrado en Málaga. Fue un bronce que supo a oro, pues sólo dos de los mejores atletas del 800 de la historia nacional, David Barroso y Mohamed Attaoui pudieron con el de la Gimnástica de Pontevedra. Este éxito, como el mismo Osorio reconoce, “fue inesperado, no sabía lo que había pasado”, es fruto del gran trabajo que está realizando junto a Tomás Pérez en los últimos dos años, en los que está derribando puertas sin parar.

¿Cómo están siendo estos primeros días tras haber ganado su primera medalla en un Campeonato de España absoluto?

Muy bien, la verdad. Un poco ajetreados, pero bien. Nunca una competición que hicieron tuvo tanto impacto a nivel mediático. Se volcaron mucho con este resultado. Cuando consigues un buen resultado mucha gente te felicita, pero este tuvo mucho más efecto del que pensaba.

No es para menos, al final es un resultado que le puede cambiar la vida.

Sí, sí. La repercusión que tuvo fue mayor, mucho más de lo que había conseguido en mi vida. Incluso cuando fui campeón de España en categorías inferiores no había sido tan grande como lo fue ahora.

¿Qué sintió cuando cruzó la meta y vio que era tercero?

Al principio estaba muy sorprendido. Nada más cruzar la meta no sabía que estaba pasando. Empecé a mirar para todos los lados para saber que acababa de hacer. Pasaron unos segundos hasta que me di cuenta de que había quedado tercero y cuando lo vi en el marcador, me puso muy contento y me puse a celebrarlo. No sabía lo que había hecho.

Era muy complicado ganar a los dos españoles más rápidos de la historia de la prueba

¿Se esperaba haber estado en esa pelea después de haber tenido una semana complicada?

Pues no mucho. Estuve enfermo toda la semana, incluso el día de la semifinal y de la final. Estaba un poco, pero podía competir. Los otros días sí que fueron peor porque cuando salía a la calle y me daba el sol, me molestaba muchísimo. Me dolía la cabeza. El día de la final, aunque tenía mocos, no me dolía nada y pude competir normal. Sentí que mi cuerpo respondía como tenía que hacerlo. En la semifinal sí que tuve que luchar. Tuve que esforzarme mucho más, pero cumplí con lo necesario para meterme en la final. En ella fue todo mejor, vi que las condiciones eran adecuadas para buscar sorprender y lo hicimos. Corrí bien y de manera inteligente con las herramientas que tenía y pude conseguir una medalla, que no esperaba. Aunque lo único que importa en una competición es salir a darlo todo.

Durante un momento hizo soñar a mucha gente con el oro cuando rompió la carrera en el paso por el 400. ¿Tenías planeado atacar en ese instante?

Tenía planeadas varias cosas y esa era una de ellas, desde luego. Si la carrera no era muy rápida, estaba bien colocado y me encontraba bien lo iba a hacer y así fue. Pensé que podía cambiar el ritmo y llegar a meta bien, sin forzar mucho. Si estuviera más atrás tenía pensada otra cosa. Pero pelear por la medalla de oro yo sabía que era muy complicado (ríe). El primero y el segundo están un nivel por encima de todos. Yo sabía que tenían algo más y en cualquier momento iban a dar un cambio más porque lo tienen y era difícil reaccionar. Aunque estuviese primero sabía que me iban a pasar ellos dos porque no tenía tanta fuerza para seguirlos.

Los únicos a los que no sorprendió fue a David Barroso y a Mohamed Attaoui, que son dos bestias.

Son las dos personas más rápidas en la historia de la prueba. Uno tiene el récord de España y el otro tiene la segunda mejor marca española de la historia, así que era complicado ganarles (ríe).

¿Le dijeron algo al acabar la carrera?

Sí, sí, nos felicitamos todos por lo que habíamos hecho. Al final, nos llevamos muy bien todos y nos alegramos por los éxitos de los otros. Tenemos muy buen ambiente, es distinto a otros deportes.

Fue una pena no haber conseguido este año la mínima para el Europeo

Pero no sólo ellos dos le felicitaron, sino también otro referente del atletismo como es Adrián Ben.

Tengo muchos amigos en el atletismo y es más o menos normal. Adrián Ben y yo nos conocemos desde pequeños y es cierto que es un referente para muchos. Somos conocidos de toda la vida. Es normal que nos alegremos mutuamente.

Esta medalla es la recompensa a ese trabajo que lleva realizando tanto tiempo, especialmente los dos últimos años.

Pues sí. Yo sé que había dado el salto para estar a ese nivel, pero en las competiciones importantes no había sido capaz de conseguir plasmar los resultados de mi esfuerzo y esta es la primera vez que logro hacerlo. Me sentí muy satisfecho de lo que hice al acabar la carrera. Siento que he sabido estar ahí y no me sentí pequeño contra los mejores y pude correr de tú a tú con ellos.

La única pega que se podría poner es que no llegase esa mínima para ir al Campeonato de Europa de Birmingham.

Ya, fue una pena. Me acerqué mucho, ya que me quedé a una décima, pero simplemente no se dieron las condiciones para bajar la marca en las otras carreras que hice antes de este campeonato. Ni siquiera fue una cuestión de que no estaba en forma para hacerlo. No se dio. En una podía haber corrido más rápido, pero no me encontré bien en la competición y en otras no se corrió lo suficientemente rápido.

¿La buscó en este certamen?

En el Campeonato de España sabía que era imposible. O en las semifinales hacía un día bueno o era imposible. En la semifinal quería intentarlo y luego en la final ya veríamos. Mi idea era salir a tirar, pero hacía mucho viento, unos siete metros por segundo, y era inviable. Nada más salir y llegar a contrameta vi que casi no me podía mover y decidí abortar la idea. Busqué correr rápido y ya está. Conseguir hacer la mínima tirando es muy difícil. Si hace viento y buenas condiciones es viable, pero si hace mal día te puedes olvidar, es todo muy científico.

Quiero mejorar mucho más para el próximo año. Tengo ganas e ilusión

Tras esta medalla se acaba su temporada. ¿Qué balance hace de su año?

Estoy muy contento con la temporada, la verdad. No fue perfecta porque me faltó la mínima europea, pero estuvo bien. Siempre me gustó valorar lo positivo, incluso cuando era pequeño. Me centro en disfrutar, en entrenar bien y sentirme que estoy en forma. Al final, con tal de ver que consigues buenos resultados y se refleja tu trabajo me llega.

¿Tiene alguna posibilidad de poder acudir al Europeo?

No, ahora ya es imposible. Es una pena, pero ya no hay posibilidades. Va a ir mi amigo Pablo Sánchez-Valladares y me alegro mucho por él.

Estos dos años le vimos evolucionar mucho, hasta el punto de quedarse a las puertas de dos grandes campeonatos como son el Mundial y el Europeo. ¿Esa situación le frustra o le da más motivación para seguir trabajando?

No me frustra. Este año lo estaría más si hubiese hecho el 1:45.30 del principio de temporada y luego no hubiese hecho nada más. Tuve mis altos y bajos como siempre, pero acabé casi de la mejor forma, así que estoy contento. De cara al año que viene quiero mejorar más. Con tal de que tenga una progresión y siento que vaya a más estoy contento. El año pasado di el salto y empecé a tener marcas decentes, aunque no obtuve grandes resultados y este conseguí las dos cosas. Estoy con ganas e ilusión para la próxima temporada.

Siempre quise ser internacional con la selección española y ahora estoy muy cerca

¿A quién le gustaría agradecer el haber conseguido este bronce nacional?

A mi familia, lo que más. También a los chicos con los que entreno, a Tomás (Pérez, su entrenador) y a la gente del a­tletismo porque son muy cercanos y siempre ayudan.

¿Qué planes tiene de futuro?

Quiero estar en el campeonato internacional que hay para el año y en el Europeo de pista cubierta. Voy por el buen camino. Tengo que mejorar un poco más y podré conseguirlo. Ojalá podamos hacerlo.

Eso le ayudaría a cumplir su sueño de pequeño.

Sin duda. Estoy muy cerca. Siempre quise ser internacional con la selección española. Ser tercero de España me hace ilusión, pero quiero más. Solo tiene que salir una vez, que a ver cuando lo hace.