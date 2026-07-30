El lago de As Pontes, escenario de dos días de intensa actividad de rugby playa

Imagen de la presentación del evento Cedida

El Torneo Vila das Pontes de rugby, cuya sexta edición se celebra entre este viernes y sábado en el entorno del lago de la villa minera, supone el regreso de una de las citas deportivas más esperadas de cada verano. De hecho, su presentación sirvió para confirmar su papel de referente en Ferrolterra dentro del deporte saludable y respetuoso con la naturaleza a lo largo de su disputa.

Un total de 32 equipos en las categoría sénior, tanto masculina como femenina, cuatro en la modalidad inclusiva, seis en la categoría M17 y cinco en la M15 dan cuenta del tirón del certamen. De hecho, hasta As Pontes está previsto el desplazamiento de escuadras llegadas de las cuatro provincias gallegas, pero también de puntos de la geografía española como Asturias, Cádiz, Segovia, Murcia o Mallorca.

Además de la competición, el Torneo Vila das Pontes ofrece otras actividades como una ruta natural alrededor del lago, un concurso de disfraces, música y obradoiros.